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        Haberler Dünya Dünyanın en küçük ülkeleri: Ülke 44 kilometre karelik alana sahip!

        Dünyanın en küçük ülkeleri: Ülke 44 kilometre karelik alana sahip!

        Dünya çok uzaklara yayılmış milyarlarca insanı barındırıyor. Dünyanın en küçük ülkeleri oldukça ilginç yüzölçümü ve uzunluklarıyla dikkat çekiyor. İşte dünyanın en küçük 10 ülkesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:48
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        1

        1. VATİKAN - 44 KİLOMETRELİK ALANA SAHİP

        İtalya'nın Roma kentinde bulunan Vatikan, Papa'nın ve diğer birçok dini figürün evidir. Sadece 800 kişilik nüfusa sahip olam Vatikan'da yalnızca 450 insan gerçek vatandaşlığa sahip.

        Egemenliğini 11 Şubat 1929'da Latern Antlaşması ile ilan eden Vatikan kendi pullarını, pasaportlarını ve plakalarını çıkarıyor. Kendi avrosunu çıkaran Vatikan'ın yine kendine özel marşı ve bayrağı var.

        2

        2. MONACO - UZUNLUĞU 3.350 METRE

        Monaco Grand Prix'e ve diğer birçok etkinliğe ev sahipliği yapan çok zengin bir ülke. Monaco'nun uzunluğu 3.350 m'dir. Genişliği en geniş yerde 1.000 m'yi bulurken en dar yerde 245 m'dir. Ülke Fransa ile sınır komşusudur.

        3

        3. NAURU - 20 KİLOMETRE YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİPTİR

        Nauru, Avustralya'nın doğusunda bir adadır. Burası en küçük ada ülkesidir. Ocak 2016 itibariyle yaklaşık 10.200 kişilik nüfusu vardır.

        4

        4. TUVALU - 25 KİLOMETRE YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİPTİR

        Tuvalu'da yalnızca bir tane hastane bulunur. Adanın nüfusu 10.000'in biraz altındadır.

        5

        5. SAN MARİNO - 60 KİLOMETRE YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİPTİR

        San Marino'nun hayatta kalan en eski egemen devlet olduğu iddia ediliyor. Ocak 2016 itibariyle San Marino'nın nüfusu yaklaşık olarak 32 bindir.

        6

        6. LİECHTENSTEİN - 160 KİLOMETRE YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİPTİR

        İnanılmaz olaylara ev sahipliği yapan ülkenin nüfusu yaklaşık olarak 37 bindir. İsviçre ve Avusturya arasında bulunan ülke inanılmaz derecede güvenlidir.

        7

        7. SAİNT KİTTS VE NEVİS - YÜZÖLÇÜMÜ TOPLAM 261 KİLOMETREDİR

        Bu iki ada ülkesi Doğu Karayipler'de yer alır. Ülkenin nüfusu yaklaşık olarak 55 bindir. ABD'nin kurucu babalarından birisi olan Alexander Hamilton burada doğmuştur.

        8

        8. MALDİVLER - 300 KİLOMETRE YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİPTİR

        Maldivler Yüzölçümü 300 km² olup, toplamda 644 km'lik bir sahil şeridine sahiptir. 1965 yılında bağımsız bir ülke haline gelmiştir.

        9

        9. MALTA - 137 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDADIR

        419 bin 500 kişilik nüfusuyla Malta, 137 km uzunluğundadır. Malta 237 km yüzölçümüne sahiptir. Toplam yüzölçümü ise 316 km'dir. Malta Cumhuriyeti 3 ayrı bölümden oluşur; Gozo, Comino ve Malta.

        10

        10. GRENADA - UZUNLUĞU 20 KİLOMETREDEN BİRAZ FAZLA

        Grenada, dünyanın en küçük onuncu ülkesidir. Ülkenin nüfusu yaklaşık olarak 107 bindir. Grenada adasının uzunluğu 20 km'den biraz fazladır. Yüz ölçümü ise 344 km'dir.

        Kaynak: TheFactSite

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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