HER ŞEY ESKİ BAŞBAKAN SİLVİO BERLUSCONİ İLE BAŞLADI

Tarihi biraz eskiye götürelim, yıl 2005 İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, Finlandiya’yı ziyaret ettiği sırada katıldığı bir ziyafette “Bu Finlilerin de tütsülenmiş geyik eti dışında doğru düzgün başka bir yemekleri yok. O bile bizim marine etin yanından bile geçemez” ifadelerini kullanmıştır.