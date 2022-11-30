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Dünyanın en lezzetli pizzası İtalya'ya ait sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz!

Pizza denilince akla ilk gelen ülke İtalya olsa da “Dünyanın En Lezzetli Pizzası” unvanı Finlandiya’ya aittir. Peki dünyanın en lezzetli pizzaları İtalya’da yapılırken, nasıl oluyor da bu unvan Finlandiya’ya veriliyor? İşte, “Dünyanın En Lezzetli Pizzası” hakkında ilginç ayrıntılar...

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  • Dünyanın en lezzetli pizzası İtalya'ya ait sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz!

    HER ŞEY ESKİ BAŞBAKAN SİLVİO BERLUSCONİ İLE BAŞLADI

    Tarihi biraz eskiye götürelim, yıl 2005 İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, Finlandiya’yı ziyaret ettiği sırada katıldığı bir ziyafette “Bu Finlilerin de tütsülenmiş geyik eti dışında doğru düzgün başka bir yemekleri yok. O bile bizim marine etin yanından bile geçemez” ifadelerini kullanmıştır.
  • Dünyanın en lezzetli pizzası İtalya'ya ait sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz!

    Berlusconi’nin bu açıklamasının üzerine ülkedeki vatandaşlar büyük bir şaşkınlık ve öfke yaşamışlardır. Eski başbakanın bu sözü üzerine bir grup Finli aşçı, İtalya’dan intikam almak için dünyanın en iyi pizzası üzerine çalışmalarını sürdürmüşler.

     
  • Dünyanın en lezzetli pizzası İtalya'ya ait sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz!

    FİNLANDİYA "DÜNYANIN EN LEZZETLİ PİZZASI" UNVANINI KAZANMIŞTIR

    Üç sene sonra 2008 yılında Finli aşçılar yaptıkları pizza ile New York’ta uluslararası pizza yarışmasına katılmış “Dünyanın en lezzetli pizzası” ödülünü ülkeleri adına kazanmışlardır.

    Aşçılar yaptıkları pizzanın üzerine tütsülenmiş geyik eti, kırmızı soğan, domates, mantar ve peynir koyarak adına Berlusconi demişlerdir. 
  • Dünyanın en lezzetli pizzası İtalya'ya ait sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz!

    İsmin pizzadan kaldırılması için İtalya binlerce başvuru yapmış olsa da sonuçsuz kalmıştır. Bugün Berlusconi pizzası hala Finlandiya’da birçok şehirde tüketiliyor.

    Restoranın asıl sahibi Eski başbakan Berlusconi’yi davet etmiştir ancak ziyarete gitmemiştir. 

     

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