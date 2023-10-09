Dünyanın en mutlu adamı olarak bilinen Matthieu Ricard üç sırrını açıkladı!

Dünyanın en mutlu adamı olarak bilinen Matthieu Ricard üç sırrını açıkladı!

2 Şurada Paylaş!









RİCARD'A GÖRE MERHAMET EVRENSEL OLMALI

"Dünyanın en mutlu adamı" olarak bilinen Ricard, Nepal'deki Shechen Tennyi Dargyeling Manastırı'nda yaşayan bir Budist rahip olarak yaşamını devam ettiriyor. İnsanın duygularını kontrol etme becerisini geliştirme süreci hakkında New York Times'a konuşan Ricard, merhametin evrensel olması gerektiğini ancak sınırlarının da olması gerektiğini vurguladı.