Haberler Dünya Dünyanın en mutlu hayvanı olarak biliniyor: Quokka görenler gülmekten kendini alamıyor!

Dünyanın en mutlu hayvanı: Quokka görenler gülmekten kendini alamıyor! Boyları 40-54 cm civarında olup ağırlıkları ise 2.5-5 kg arasında olan Quokka'lar saatte 32 km hıza ulaşabiliyor. Dünyanın en mutlu hayvanı olarak biline Quokka'lar görenler gülmekten kendini alamıyor. Habertürk Giriş: 13.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:36 facebook

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DÜNYANIN EN MUTLU HAYVANI OLARAK TANINIYOR Yuvarlak ve tüylü canlıların ömrü 5-10 yıl arasında değişiyor. Kuyrukları 25-31 cm uzunluğunda değişebiliyor. Bir kanguru türü olan quokkalar yiyecek ararken 1,5 m'ye kadar tırmanabilir.

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Genellikle Avustralya'nın batısında yer alan Rottnest Adası ve çevre bölgelerinde görülürler. Pozitif ve sevecen yüz ifadeleri dünyanın en mutlu hayvanı olarak tanınmalarına neden olmuştur.