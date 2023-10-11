'Dünyanın en seksi futbolcusu'ndan uygunsuz teklif itirafı!

Teklifi yapan kişiyi "uluslararası" ünlü olarak nitelendirdi ancak adını vermeyi reddetti.

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Şöyle hatırladı: "En sevdiğim yer olan Miami'deydim ve bir kulüpte bazı arkadaşlarımla tanıştım.

"Cep telefonuma cevaplamadığım bir mesaj geldi ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumaya mesaj attı.