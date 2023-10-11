'Dünyanın en seksi futbolcusu'ndan uygunsuz teklif itirafı!
Dünyanın en seksi futbolcusu Aston Villa'nın yıldızı Alisha Lehmann, ilginç bir teklif aldığını itiraf etti.
The Sun'da yer alan habere göre Alisha Lehmann, A listesindeki bir ünlünün tutkulu gece için bana 90 bin £ teklif ettiğini açıkladı. Aston Villa yıldızı uygunsuz teklifi geri çevirdiğini belirtti.
"Dünyanın en seksi futbolcusu" olarak anılan İsviçreli oyuncu, Kadınlar Süper Ligi'nin en yüksek profilli oyuncularından biri.
Alisha Lehmann, A listesindeki bir yıldızdan uygunsuz teklif aldığını söyledi
Aston Villa'nın forvet oyuncusu Lehmann dünyanın en seksi futbolcusu olarak biliniyor.
Lehmann, West Ham ve Everton'daki büyülerinin ardından 2021'de Villa'ya katıldı.
24 yaşındaki forvet, Villa'daki kulüp arkadaşı Douglas Luiz ile çıkmadan önce İsviçre milli takım arkadaşı Ramona Bachmann ile ilişki içindeydi.
Artık uluslararası bir ünlünün, kendisi Amerika'dayken seks karşılığında kendisine büyük para teklif ettiğini iddia etti.
İddia edilen senaryo, milyarder bir yabancının Demi Moore'un karakterine onunla bir gece geçirmesi için 1 milyon dolar teklif ettiği 1993 yapımı büyük başarı yakalayan Indecent Proposal filmini hatırlatıyor.
Lehmann açıklamalarını Alman rapçi Shirin David'in sunduğu Dir Tea Talk podcast'inde yaptı.
Teklifi yapan kişiyi "uluslararası" ünlü olarak nitelendirdi ancak adını vermeyi reddetti.
Şöyle hatırladı: "En sevdiğim yer olan Miami'deydim ve bir kulüpte bazı arkadaşlarımla tanıştım.
"Cep telefonuma cevaplamadığım bir mesaj geldi ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumaya mesaj attı.
"Mesajlar çok tanınmış bir kişiden gelmişti. Daha önce bir etkinlikte karşılaşmıştık.
"Mesajda şöyle yazıyordu: 'Alisha'ya onunla bir gece geçirmesi için 100.000 İsviçre frangı ödeyeceğim.'
"Ama cevabım şuydu: Mümkün değil! Peki sadece 100.000 mi?"
Lehmann, korumasının bu kez yıldızın menajerinden, futbolcuya müvekkilinin teklifini kabul etmesi için yalvaran başka mesajlar aldığını iddia etti.
Şunları ekledi: "Çılgınca olan şey, onun mesajının hala telefonumda olması. Bu biraz aptalca. Bir futbolcuya mı ait? Adını açıklayamam."
"Ama uluslararası düzeyde çok ama çok iyi tanınıyor."
15,5 milyon Instagram takipçisine düzenli olarak muhteşem fotoğraflar paylaşan Alisha, hem erkeklerden hem de kadınlardan hoşlandığını gizlemiyor.