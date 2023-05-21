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Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!

Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham, geçtiğimiz akşam Cannes Film Festivali’ne katıldı. Ünlü ismin tercih ettiği transparan kıyafeti ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Ashley Graham’ın kırmızı halı kombini…

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  • Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!

    Büyük beden modeli olarak tanınan Ashley Graham, geçtiğimiz senelerde ikizlerini kucağına almıştı. Üç çocuk annesi olan Amerikalı model, Cannes Film Festivali’nde tercih ettiği transparan kombiniyle magazin gündeminde adından söz ettirdi.
  • Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!

    35 yaşında olan Ashley Graham, Maxim'in kapağına verdiği çıplak poz ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak transparan kombiniyle pozlarını yayınlayan ünlü isme sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.
  • Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!

    Instagram hesabında 20.6 milyon takipçisi olan Ashley Graham'ın son pozuna sevenlerinden: 520 bin beğeni ve 5 binin üzerinde yorum geldi. Sevilen isim pozlarını, "je suis arrivé" (Ben geldim) notuyla yayınladı.
  • Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!

    Son pozlarında zayıfladığı görülen Ashley Graham'a bazı sosyal medya kullanıcıları: "Zayıflamışsın artık büyük beden kategorisinde değilsin", "Seni artık büyük beden modeli olarak göremeyiz" gibi tepki gösterdi.
  • Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!

    İşte Ashley Graham'ın kırmızı halı kombini...
  • Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!
  • Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!
  • Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!
  • Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!
  • Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!
  • Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!
  • Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!
  • Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!
  • Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham transparan elbisesiyle kırmızı halıda fırtınalar estirdi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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