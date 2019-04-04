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Dünyanın en sıra dışı ayakkabıları

Giriş: 04.04.2019 - 09:55 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Kimileri ayakkabı tutkunudur. Vitrinlerde gözleri ayakkabılara takılır, giymese bile satın almak ister, çünkü koleksiyon yapar. Bu ayakkabı koleksiyonu ise giymelik değil, gülüp eğlenmelik!

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    Modanın sürprizlerle dolu olduğu su götürmez bir gerçek! Ünlü modacıların, çılgın tasarımcıların hazırladığı parçaların çoğu özgün ve hoş görünse de, bazen de tam bir felaket de olabiliyor. Felaket moda akımları da sosyal medyanın diline düşüyor haliyle. 

     

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    Garip ayakkabıların fotoğrafını paylaşan crimesagainstshoemanity adlı Instagram hesabı, tasarım dünyasının karanlık dehlizlerinde dolaşıyor!

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    Hem şaşırtan, hem de güldüren bazı ilginç ayakkabılara göz atalım...

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