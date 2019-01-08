Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu karelere bakın!

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Çok istediğiniz bir ayakkabıyı satın almaya gittiğinizde numarasının kalmadığını görünce ya da çok sevdiğiniz bir eşyayı kaybedince kendinizi dünyanın en şanssız kişisi zannediyor olabilirsiniz. Ancak bu fotoğraflara bakınca kendinizi dünyadaki en talihli kişi olarak hissedebilirsiniz.
Örneğin bu karede park yeri için çözüm bulmaya çalışırken arabasından olan bir sosyal medya kullanıcısını görüyoruz.
Lastiği patlayınca gelen çekicinin de o an lastiği patlamış.
Rüzgara daha fazla dayanamayan şemsiyenin gözden kaybolma anları...
"Sabah kalktığımda evimin önünde 6 polis, itfaiye aracı ve ambulans vardı çünkü yoldan geçen biri evimin önündeki Cadılar Bayramı dekorasyonunun ceset olduğunu düşündü."
Rulo kağıt koparmayı vazgeçiren anlar...
Bir anda dökülen kahveler ve bir çocuğun ayak izleri... Anne olanlar iyi bilir.
Kemirgenlerin ayak izleri...
Bu karede de kedi bilgisarayın köşesini ısırmış.
Böcekler için koyduğu tuzağı unutan adamın 2 ay sonra karşılaştığı sonuç...
Otomatik buz yapma makinesi buzdolabında unutulursa...
Arkadaşları ofiste kostüm partisi düzenleneceğini söylemiş ama aslında her şey acımasız bir şakadan ibaretmiş.
Bilgisayarın üzerine asla mum bırakmamanız gerektiğinin kanıtı.
Camı kırıp kendiniz eve atan hindi.
Zürafalar çok sevimli hayvanlar değil mi!
Siz siz olun sırtınıza iyi bir güneş kremi sürmeden bisiklet sürmeyin.
Havaalanının yakınlarında çalışan bir adam, arabasına uçaktan bir parça düştüğünde birisinin kendisine ateş ettiğini düşündü.
Ağaçlar arasına sıkışan bu araba sahibinin iyi bir gün geçirdiğini söyleyemeyiz.
"Sınıf arkadaşım saçlarını şekillendirmeyi çok seviyor ancak saç kurutma makinesine alerjisi olduğunu öğrendi"
Arabanın üst camı zarar göründüğünde böyle gözüküyor.
En azından baba mutlu!
Siz siz olun güneşte yırtık pantolon giymeyin.
Bu kareden sonra yumurta yemekten vazgeçmişlerdir haliyle...
Arı ısırığına alerjisi olan bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı kare.
Bir başka arı alerjisi daha...
Peynir kesilirken kırılan bıçak.
Erkek arkadaşı sevgilisinden ayrılıp evi terk ettiğinde tuvaleti götürmüş.
"Ülkeyi baştan aşağı dolaşan arkadaşım geçen hafta beni ziyaret etti. Ancak oteldeki duşun kapısı açılmayınca 3 saat banyoda mahsur kaldı"
Asla sahilde araba park etmemeniz gerektiğinin kanıtı!
Bazıları MR cihazının dev bir magnet olduğunu unutmuş olmalı.
Köprüyü geçmek için çok yanlış bir zaman...
Ağaçtan bu kadının kafasına saplanan kirpinin dikenleri...
Flaşlar patlayınca gözüken aslanlar...
Uçak kazasından sonra motordan bir parça komşusunun evine düşmüş..
Hello Kitty takıma sponsor olursa...
Buz tutmuş yolda giden arabanın izi...
"Kız kardeşim televizyonu şöminenin önünde tutmuş."
İşte başınıza gelmesini istemeyeceğiniz en tahlihsiz anlar...
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