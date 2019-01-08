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Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de bu karelere bakın!

Giriş: 22.09.2018 - 10:10 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Kötü bir gün geçirmekten kastınız üzerinize çay dökülmesi, ya da trafikte kalmaksa bir de bu fotoğraflara bakmalısınız! İşte dünyanın en talihsiz insanları

  • 1Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Çok istediğiniz bir ayakkabıyı satın almaya gittiğinizde numarasının kalmadığını görünce ya da çok sevdiğiniz bir eşyayı kaybedince kendinizi dünyanın en şanssız kişisi zannediyor olabilirsiniz. Ancak bu fotoğraflara bakınca kendinizi dünyadaki en talihli kişi olarak hissedebilirsiniz.

  • 2Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Örneğin bu karede park yeri için çözüm bulmaya çalışırken arabasından olan bir sosyal medya kullanıcısını görüyoruz.

  • 3Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Lastiği patlayınca gelen çekicinin de o an lastiği patlamış.

  • 4Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Rüzgara daha fazla dayanamayan şemsiyenin gözden kaybolma anları... 

  • 5Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    "Sabah kalktığımda evimin önünde 6 polis, itfaiye aracı ve ambulans vardı çünkü yoldan geçen biri evimin önündeki Cadılar Bayramı dekorasyonunun ceset olduğunu düşündü."

  • 6Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Rulo kağıt koparmayı vazgeçiren anlar...

  • 7Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Bir anda dökülen kahveler ve bir çocuğun ayak izleri... Anne olanlar iyi bilir. 

  • 8Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Kemirgenlerin ayak izleri... 

  • 9Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Bu karede de kedi bilgisarayın köşesini ısırmış. 

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    Böcekler için koyduğu tuzağı unutan adamın 2 ay sonra karşılaştığı sonuç...

  • 11Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Otomatik buz yapma makinesi buzdolabında unutulursa...

  • 12Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Arkadaşları ofiste kostüm partisi düzenleneceğini söylemiş ama aslında her şey acımasız bir şakadan ibaretmiş. 

  • 13Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Bilgisayarın üzerine asla mum bırakmamanız gerektiğinin kanıtı.

  • 14Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Camı kırıp kendiniz eve atan hindi. 

  • 15Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Zürafalar çok sevimli hayvanlar değil mi! 

  • 16Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Siz siz olun sırtınıza iyi bir güneş kremi sürmeden bisiklet sürmeyin. 

  • 17Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Havaalanının yakınlarında çalışan bir adam, arabasına uçaktan bir parça düştüğünde birisinin kendisine ateş ettiğini düşündü.

  • 18Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Ağaçlar arasına sıkışan bu araba sahibinin iyi bir gün geçirdiğini söyleyemeyiz. 

  • 19Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    "Sınıf arkadaşım saçlarını şekillendirmeyi çok seviyor ancak saç kurutma makinesine alerjisi olduğunu öğrendi"

     

  • 20Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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  • 21Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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  • 22Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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  • 23Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Arabanın üst camı zarar göründüğünde böyle gözüküyor.

     

  • 24Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    En azından baba mutlu! 

     

  • 25Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Siz siz olun güneşte yırtık pantolon giymeyin. 

     

  • 26Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Bu kareden sonra yumurta yemekten vazgeçmişlerdir haliyle... 

     

  • 27Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Arı ısırığına alerjisi olan bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı kare. 

  • 28Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Bir başka arı alerjisi daha...

  • 29Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Peynir kesilirken kırılan bıçak.

  • 30Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Erkek arkadaşı sevgilisinden ayrılıp evi terk ettiğinde tuvaleti götürmüş.

     

  • 31Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    "Ülkeyi baştan aşağı dolaşan arkadaşım geçen hafta beni ziyaret etti. Ancak oteldeki duşun kapısı açılmayınca 3 saat banyoda mahsur kaldı"

  • 32Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Asla sahilde araba park etmemeniz gerektiğinin kanıtı!

     

  • 33Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Bazıları MR cihazının dev bir magnet olduğunu unutmuş olmalı.

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    Köprüyü geçmek için çok yanlış bir zaman...

  • 35Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Ağaçtan bu kadının kafasına saplanan kirpinin dikenleri...

     

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    Flaşlar patlayınca gözüken aslanlar...

     

  • 37Dünyanın en talihsiz insanları yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
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    Uçak kazasından sonra motordan bir parça komşusunun evine düşmüş..

     

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    Hello Kitty takıma sponsor olursa... 

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    Buz tutmuş yolda giden arabanın izi... 

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    "Kız kardeşim televizyonu şöminenin önünde tutmuş."

     

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    İşte başınıza gelmesini istemeyeceğiniz en tahlihsiz anlar...

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