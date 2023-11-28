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        Haberler Dünya "Dünyanın en tüylü kızı" olarak anılan "Kurt kız" son halini sosyal medyadan paylaştı

        "Dünyanın en tüylü kızı" olarak anılan "Kurt kız" son halini sosyal medyadan paylaştı

        Bir zamanlar dünyanın kıllı ve tüylü kızı olarak anılan Supatra Natty Sasuphan, yaşadığı Ambras sendromu nedeniyle çocukluğundan beri sınıf arkadaşları tarafından alaylara maruz bırakılıyordu. Sasuphan gördüğü tedaviler sayesinde bugün yepyeni bir görünüme kavuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:08
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        NADİR GÖRÜLEN AMBRAS SENDROMU YAŞIYOR

        5 Ağustos 1999'da dünyaya gelen Supatra'da nadir görülen Ambras sendromu meydana geldi. Ambras sendromu DNA değişikliğinde oluşan bir bozuluk nedeniyle vücudun hemen hemen her bölgesinde gereğinde fazla kılla ve tüylenme görülmesidir.

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        ÇOK SAYIDA ZORBALIĞA MARUZ KALDI

        Natty doğuduğunda annesi hasteneden ayrıldığında doktorlar çocuğunu geride bırakacağını düşündükleri için annesini bırakmak istemedi. Annesi Sompon ne olursa olsun çocuğunu terk etmeyeceğini dile getirdi. Natty her ne kadar sevgi dolu bir aile içerisinde büyümüş olsa bile onun durumunu anlamayan insanlar tarafından kabalık gördü.

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        Natty büyüdükçe yüzü Ambras sendromu yüzünden tüylerle kaplandı. Lazer epilasyon gibi yöntemler genç kızın tüylerini yavaşlatamadı. Natty tüm zorbalıklar rağmen durumunu kabullenerek zorluklarla başa çıkmayı başardı. Ergenlik dönemine girdiğinde Natty yüzündeki ve vücudundaki tüyleri için tedavi görerek, tıraş etmeye başladı.

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        DÜZENLİ OLARAK TEDAVİ GÖRÜYOR VE BAKIM YAPTIRIYOR

        Bazı insanlar Natty'nin iyileştiğini düşünse de kendisi düzenli olarak bakımını yapıyor ve tedavi görüyor. Ancak hastalığı tamamen geçmiş değil.

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        Sosyal medyadan son halini paylaşan Natty, bir kadının vücut kılları ile eleştirilmemesi gerektiğini vurguluyor ve durumunu kabullendiğini belirtiyor.

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        Kaynak: Guinness Rekorlar Kitabı, Supatra Natty Sasupan Facebook

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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