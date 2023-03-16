Dünyanın en uzun dairesel metro hattı açıldı

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Moskova'nın simgelerinden, turistlerin uğrak noktası olan tarihi Moskova metrosu, dünyanın en uzun dairesel metro hattı ile birbirine bağlandı. Moskova'ya giden hemen herkesin transfer noktası olacak olan Moskova Big Circle Line 11 (Büyük Daire) hattı, kısa süre önce tam kapasiteyle hizmete girdi.

Hızla büyüyen, giderek kalabalıklaşan şehirlerde yaşamı kolaylaştıran en önemli ögelerden biri hiç kuşkusuz metrolar. Yer altında ya da yer üstünde kentleri bir ağ gibi ören metroların geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. Günümüzde tarihi dokusu ve sanatsal yapısı ile turistlerin ilgisini çeken önemli metrolardan biri Sovyetler Birliği’nin ilk yer altı sistemi olarak 1935’te açılan Moskova Metrosu. İç mimari ve dekorasyon bakımından dünyanın en güzel metrolarının başında gelen ve bu nedenle her yıl binlerce turistin ziyaret noktalarından biri olan Moskova Metrosu, kısa süre önce dünyanın en uzun dairesel metro hattının hizmete girmesiyle ilginç bir özellik daha kazandı. Tarihi Moskova Metrosu’ndaki tüm hatlarla kesişen ve bir transfer hattı olan "Moskova BCL (Big Circle Line) ya da Line 11" hattı, Koltsevaya bölgesindeki trafik sıkışıklığını gidermek ve genel olarak Moskova'daki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla tasarlandı. Şehrin gelecek on yıllardaki olası gelişimi dikkate alınarak projelendirilen ve bu bakımdan büyük bir kapasite marjına sahip olan dairesel güzergahın, diğer metro hatlarındaki tıkanıklığı yüzde 25'e kadar azaltması, Moskova’daki karayolu trafiğini de yüzde 15 oranında düşürmesi bekleniyor.

Rekor sürede tamamlandı

İlk bölümü 2018'de hizmete giren şehrin kalbindeki dairesel metro hattının, Aralık 2021'de 20 km ve 10 istasyondan oluşan Moskova Metrosu tarihindeki en uzun bölümü açıldı. Rekor sürede inşa edilen “Big Circle” olarak anılan yeni Bolshaya Koltsevaya Hattı (Line 11), 1 Mart 2023 itibarıyla tamamlanmış olarak çalışmaya başladı. Moskova metrosunun modernizasyonu kapsamında planlanan hatta, 31 istasyon ile 3 elektrik deposu bulunuyor. Pekin’in hızlı ulaşım ağındaki ikinci döngü hattı olan 57 km'lik 10. Hat'tan 13 km daha uzun olan 70 kilometrelik Line 11, dünyanın en uzun dairesel metro hattı unvanını aldı. Bu döngüsel hat sayesinde başkent Moskova’nın metrosu artık daha da kullanışlı hale gelecek. 13 milyon nüfusa ve büyük banliyö akışlarına sahip Moskova için Line 11’in tamamlanması, toplu taşımada son 70 yılın en büyük değişikliğini sağladı.

47 hatta geçiş yapılabiliyor

Yaklaşık 3,3 milyon kişinin yaşadığı 34 ilçeden geçen bu dev dairesel hat, 1,2 milyon kişiyi yürüme mesafesinde metro istasyonuna kavuştururken 45 dakikaya varan zaman tasarrufu ve şehirde uçtan uca seyahat imkanı sağlıyor. Bu hat boyunca bir tam daire yolculuk ise yaklaşık 90 dakika sürüyor. Özgün mimarisi ve kullanılan ileri mühendislik çözümleri ile Moskova Metrosu'nun tüm mevcut ve olası hatlarını entegre eden dairesel Bolshaya Koltsevaya Hattı'ndan 47 hatta geçiş yapılarak alternatif güzergahlar oluşturmak mümkün. Dünyanın en çok yolcu taşıyan metrolarından biri olan Moskova Metrosu'nda her biri sanat harikası olarak kabul edilen 180'i aşkın istasyon bulunuyor.

İstasyonlarda yüksek teknoloji kolaylık sağlıyor

Moskova Metrosu'nun yüksek teknolojili hizmetlerinden biletleme sistemi, Ulaşım Biletleme Ödülleri kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında iki kez “dünyanın en akıllısı" seçildi. Metrodaki her turnike, seyahat ve banka kartlarını, her lobideki iki turnike ise biyometrik ödemeleri kabul ediyor. Big Circle Hattı’nda çalışan trenler, geliştirilmiş ses yalıtımı ve günün saatine göre renk değiştiren aydınlatma sistemleri ile yolcuğu konforlu hale getiriyor.

Yaklaşık 150 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor

Line 11 hattının tamamlanmasıyla birlikte metro ağı, şehrin yeni bölgelerine erişimi sağlarken yolcuların şehir merkezine gitme zorunluluğu olmadan daha uygun rotaları kullanmalarına da imkan tanıyor.

Öte yandan Line 11, kısa süre önce tam olarak açılmasına rağmen şimdiden emlak fiyatlarında yüzde 15 ila yüzde 20 arasında bir artış sağladı. Hat üzerindeki istasyonlar etrafında ekonomik ve sosyal faydanın ilerleyen zamanlarda artması, Moskova Metrosu’nun yeni istasyonlarının hizmet verdiği alanlarda yaklaşık 150 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor.