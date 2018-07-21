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Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Türkiye'deki çocuklar için hazırlanan büyüme eğrileri olduğunu belirterek, "İlk olarak bu çalışma 1970 yılında yapıldı. O zaman belirlenen rakamlara göre Türk kadınının ortalama boyu 160 santimetre, Türk erkeğinin boyu da 173 santimetreydi. 1990'lı yıllarda yaptığımız çalışmalarda ise bu ortalama 3,5 santimetre artış gösterdi.

Yani erişkin kadın ortalama boyu 163,5 santimetre, erişkin erkek ortalama boyu ise 176,5 santimetre oldu. Bu demektir ki uyku gibi, beslenme gibi çevresel koşulların düzelmesi ile toplumun boyu artıyor. Yani son 30 yılda Türk toplumunda insanların ortalama boyu 3,5 cm uzadı" dedi. Peki dünyada durum nasıl?