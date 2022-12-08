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Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarları

Dünyada uzun süre hüküm sürmüş ve tahtta kalmış ülke yöneticileri, bugüne kadar yaptıkları işlerle tarihe adını yazdırmayı başarmıştır. Kral, kraliçe ve padişahların yer aldığı liste de dünyanın en uzun süre tahtta kalmış isimlerini sizler için derledik…

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  • Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarları! En uzun süre tahtta kalan hükümdarlar

    II. KRALİÇE ELİZABETH

    İskoçya’da Balmoral Kalesi’nde 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı görmüş ve dünyanın en uzun süre tahtta kalmış hükümdarı olarak tarihe adını yazdırmıştır.
  • Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarları! En uzun süre tahtta kalan hükümdarlar

    BRUNEİ SULTANI HASSANAL BOLKİAH

    Dünyanın en zengin isimlerinden birisi olan Sultan Hassanal Bolkiah, tahtta 4 Ekim 1967 yılında çıkmıştır ve 54 yıldır tahttadır.

    Ülkenin gaz ve petrol rezervlerinden dolayı dünyanın en zengin isimlerinden biri olarak gösterilir.
  • Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarları! En uzun süre tahtta kalan hükümdarlar

    DANİMARKA KRALİÇESİ II. MARGRETHE

    Daisy olarak anılan Danimarka kraliçesi 2. Margrethe, 16 Nisan 1940 doğumlu ve 82 yaşında. 1972 yılında tahta oturan 2. Margrethe 50 yıldır görevini sürdürüyor.
  • Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarları! En uzun süre tahtta kalan hükümdarlar

    UMMA SULTANI KABUS BİN SAİD AL SAİD

    1970 yılında babasını tahttan indiren Sultan Kabus bin Said, 2020’ye kadar 50 yıl boyunca ülkeyi yönetmiştir.

    Ülkede bir Danışma Meclisi ve Danışma Konseyi olmasına rağmen bütün kararlar sultan tarafından alınıyor.
  • Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarları! En uzun süre tahtta kalan hükümdarlar

    İSVEÇ KRALI XVI. CRAL

    Carl Gustaf, 30 Nisan 1946 yılında dünya gelmiş ve 76 yaşındadır. 15 Eylül 1973’de tahtta çıkan XVI. Carl Gustaf, 48 yıldır tahttadır.

    Kral XVI. Gustaf, 1947 yılında 9 aylıkken babasını bir uçak kazasında kaybetmiştir.
  • Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarları! En uzun süre tahtta kalan hükümdarlar

    KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

    Osmanlı İmparatorluğu’nun 9’uncu padişahı Kanuni Sultan Süleyman, 30 Eylül 1520’de tahtta çıkmıştır.  45 yıl boyunca tahtta kalan Kanuni Sultan Süleyman, tarih boyunca en uzun süre Osmanlı İmparatorluğu’nun başında kalan padişahtır.

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