BRUNEİ SULTANI HASSANAL BOLKİAH

Dünyanın en zengin isimlerinden birisi olan Sultan Hassanal Bolkiah, tahtta 4 Ekim 1967 yılında çıkmıştır ve 54 yıldır tahttadır.

Ülkenin gaz ve petrol rezervlerinden dolayı dünyanın en zengin isimlerinden biri olarak gösterilir.