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        Haberler Yaşam Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü olacak

        Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü olacak

        Macaristan'ın kuzeyinde bulunan ünyanın en uzun iki yönlü asma köprüsü, 2024'ün ilk aylarında halka açılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:41
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        Macaristan'ın kuzeyinde Slovakya sınırında yer alan Satoraljaujhely kasabasındaki dünyanın en uzun iki yönlü asma köprüsünün 2024'ün ilk aylarında halka açılması planlanıyor.

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        Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki yapı, kentin iki noktası olan Var-Hill ve Szar-Hill'i 80 metre yükseklikte birbirine bağlıyor.

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        Orta kısmında cam bir zemin bulunacak olan köprü, Tokaj-Zemplen Bölgesi Kalkınma Programı kapsamında inşa ediliyor.

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        Devam eden inşa sürecinde denetimler, şantiye şefi Attila Kecskes tarafından gerçekleştiriliyor.

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        #Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü
        #macaristan
        #haberler
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