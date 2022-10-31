Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

D﻿ünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

İ﻿sviçre'de, bulunduğu seferi tamamlayan dünyanın en uzun yolcu treni rekoru kırıldı. R﻿ekor kıran tren 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagondan oluşuyor.

D﻿ünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı
BBC TÜRKÇE

İsviçre'de, bulunduğu seferi tamamlayan dünyanın en uzun yolcu treni rekoru kırıldı.

Rekor kıran tren 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagondan oluşuyor.

Tren 25 kilometrelik bir yolculuğu, Alp dağlarının eteklerinde kıvrılarak tamamladı.

Yol boyunca çok sayıda izleyici, rekortmen trenin geçişine tanık olmak için rota üzerinde kamp yaptı.

Rekor denemesi, İsviçre'de trenyollarının 175. yılı şerefine gerçekleşti.

yolcu treniGetty Images

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

B﻿rezilya'da seçim günü: Bolsonaro ve Lula karşı karşıya
BBC B﻿rezilya'da seçim günü: Bolsonaro ve Lula karşı ...
Somali’de bombalı saldırılar: En az 100 kişi öldü, 300 kişi yaralandı
BBC Somali’de bombalı saldırılar: En az 100 kişi öldü, ...
Ukrayna’dan tahıl ihracatı durdu, Rusya’ya geri adım atması için çağrılar geldi
BBC Ukrayna’dan tahıl ihracatı durdu, Rusya’ya geri adım ...
Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamı: En az 150 ölü
BBC Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamı: En az 150 ölü
Twitter'da Elon Musk ile neler değişebilir?
BBC Twitter'da Elon Musk ile neler değişebilir?
Dünyanın resmen küresel enerji krizinin içinde olması ne anlama geliyor?
BBC Dünyanın resmen küresel enerji krizinin içinde olması ...
Rusya: Karadeniz filomuza 'büyük' insansız araç saldırısı düzenlendi
BBC Rusya: Karadeniz filomuza 'büyük' insansız araç ...
Guantanamo'nun en yaşlı tutsağı serbest kaldı
BBC Guantanamo'nun en yaşlı tutsağı serbest kaldı
İngiltere Başbakanı Sunak, COP27'ye katılmayacak
BBC İngiltere Başbakanı Sunak, COP27'ye katılmayacak
Putin: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en tehlikeli yıllarla karşı karşıyayız
BBC Putin: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en tehlikeli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.