Dünyanın en yaşanılabilir şehri yine Viyana, İstanbul 130. sırada

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Avusturya'nın başkenti Viyana, üst üste 10. kez dünyanın en yaşanılabilir şehri seçildi. İstanbul ise 231 kent arasında 130. sırada yer aldı.
Bu yıl 21'incisi yayımlanan Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması'na göre en yaşanılabilir şehirler listesinde Viyana'yı İsviçre'nin Zürih, Yeni Zelanda'nın Auckland, Almanya'nın Münih ve Kanada'nın Vancouver kentleri izledi.
İlk 20 sırada Avrupa kıtasından 13 kent var.
Geçen yıl 134. sırada yer alan İstanbul, suç oranları ve "terör olaylarının azalması" nedeniyle 4 sıra yükseldi.
Listede Türkiye'den başka bir şehir yer almıyor.
Mercer'in araştırması yapılırken göz önüne alınan faktörler; siyasi istikrar, suç oranları, kişisel haklar ve özgürlükler, sağlık ve eğitim hizmetleri, yaşanan evlerin kalitesi, toplu taşıma hizmetleri ve yapılabilen aktiviteler.
Son sırada yer alan şehir ise Irak'ın başkenti Bağdat oldu. 8 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'nin başkenti Şam, Bağdat'tan 6 sıra yukarıda yer aldı.
Bu yıl Mercer ilk kez güvenlik üzerinde ayrı bir değerlendirme yaparak şehirleri buna göre de ayrıca sıralandırdı. Bu listede de birinci sırayı Lüksemburg aldı.
Lüksemburg'u, Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile İsviçre'nin üç şehri; Basel, Bern ve Zürih izledi.
Ülkede istikrar, suç oranları, kanunların uygulanması, kişisel özgürlüklere getirilen sınırlar ve medyada sansür konuları değerlendirilerek yapılan güvenlik sıralamasında son sırada ise Şam yer aldı.
Kişisel güvenlik açısından Şam'dan sonra gelen en kötü şehirler Bangui (Orta Afrika Cumhuriyeti),Sana (Yemen),Kinşasa (DR Kongo),Bağdat (Irak) ve Karaçi (Pakistan) oldu.
Yaşanılacak en iyi 10 şehir
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