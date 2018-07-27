

Dünyanın en yaşlı insanı olan Japon kadın 117 yaşında hayatını kaybetti.

Japonya'nın Tokyo şehrinin güneyinde yaşayan Chiyo Miyako pazar günü yaşamını yitirdi.

Miyako 2 Mayıs 1901'de doğmuştu ve nisan ayında Kikajima adasında yaşayan Nabi Tajima'nın ölümünden sonra dünyanın en yaşlı insanı olmuştu.

Guinness Dünya Rekorlar Kuruluşu'na göre Chiyo Miyako dünyanın en yaşlı insanı ünvanını aldıktan sadece birkaç gün sonra yaşamını kaybetti.

Miyako'yu 'konuşkan tanrıça' olarak tanımlayan ailesi, onun sabırlı, kibar, suşiyi sevdiğini ve kaligrafiye bayıldığını söylüyor.

Dünyanın yeni en yaşlı insanı Japonya'nın Fukuoka şehrinin güneyinde Kyushu adasında yaşayan 115 yaşında ki Kane Tanaka olduğu duyruldu.

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