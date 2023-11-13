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BURÇ HALİFE ÇÖL FIRTINALARINA KARŞI NASIL AYAKTA KALIYOR? 828 metre yükseliğindeki Burç Halife'de yaşanabilecek en önemli zorluklardan birisi de inanılmaz hızlara ulaşan rüzgarlar. Rüzgarlar binanın sallanmasına ve yıkılmasına neden olabilir. Ancak Burç Halife'nin tasarlanan mimarisi sayesinde rüzgarın şiddeti absorbe edilebiliyor. 27 farklı yüzey şekli bulunan binan bu sayede rüzgarın yönünü değiştirebiliyor.

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BURÇ HALİFE ÇÖL SICAKLARINA NASIL DAYANIYOR? Dubai en sıcak şehirlerden birisi. Burç Halife'nin sıcaklardan etkilenmemesi için kullanılan camların dış kısmı griye boyanıp ultraviyole ışınları yansıtıyor. İç kısım ise titanyum ile kaplı. Titanyum kızılötesini yansıtıyor, bu cam yapı sayesinde güneş ışınlarının getirdiği ısının yüzde 75'i absorbe edilmiş oluyor.