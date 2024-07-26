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        Haberler Dünya 'Dünyanın en yüksek tüneli'ni yapıyorlar | Dış Haberler

        'Dünyanın en yüksek tüneli'ni yapıyorlar

        Hindistan, Çin sınırında yer alan ve "dünyanın en yüksek tüneli" olarak tanıttığı projenin hayata geçirilmesi için ilk adımı attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 23:24 Güncelleme: 26.07.2024 - 23:24
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        'Dünyanın en yüksek tüneli'ni yapıyorlar
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        Ülkenin Ladakh bölgesinde yapılacak Shinkun La Tüneli'nin inşaatına, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katıldığı törenle başlandı.

        "Dünyanın en yüksek tüneli" olduğu belirtilen projenin, Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaleti ve Ladakh bölgesini birbirine bağlamayı hedeflediği ve stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.

        Şubat 2023'te Modi hükümetince onay verilen proje kapsamında inşa edilecek tünelin tüm hava koşullarına dayanıklı şekilde yapılacağı aktarıldı.

        Yaklaşık 4 bin 815 metre rakımda inşa edilecek tünelin 4,1 kilometre uzunluğunda olacağı ve çift tüplü şekilde hizmet vereceği kaydedildi.

        Törende konuşan bir yetkili, "Bittiğinde dünyanın en yüksek tüneli olacak. Shinkun La Tüneli hem ordumuzun daha etkili şekilde hareket etmesini sağlayacak hem de Ladakh bölgesindeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya yardımcı olacak." dedi.

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