20 yılı aşkın süredir ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarında çalışmalar ve yayınlar yapan ekonomist ve gazeteci Emin Çapa, RedBull.com tarafından hazırlanan “İçimdeki Ses” röportaj serisinin konuğu oldu. Çapa; “Bence insanlığın tamamında bir vicdan kaybı yaşıyoruz. Hayvanlara ve bizim kadar şanslı olmayanlara karşı duyarlılığımızı giderek yitiriyoruz” diye konuştu.
İnsanlığın en önemli sorununun vicdan kaybı olduğunu belirten Çapa, “Bu işin başlangıcı Irak Savaşı’nı canlı olarak verilmesiyle başladı. Eskiden gazeteciler izlenimlerini yazarak aktarır, empatiye duyguya yer verirdi. Şimdiyse yaşananları, bir drone’un gözünden patlamış mısırlarımızı yiyerek izliyoruz. Bu yüzden aradaki duygusal bağ yok oluyor. Bence insanlığın geneline bakıldığında en önemli sorun vicdan kaybı.”
‘GENÇLER BLOCKCHAIN ÇALIŞSIN’
Gençlere blockchain üzerine çalışmaları yönünde tavsiye veren Çapa, “Bende girişimcilik ruhu yok. Ama genç olsaydım ve biraz da teknolojiden anlıyor olsaydım, ki anlamıyorsam durum çok vahim demektir, kesinlikle blockchain çalışırdım. ‘Dünyanın orta vadesini değiştirecek ana teknolojiler nelerdir?’ diye sorarsanız yanıt hazır: Blockchain, blockchain, blockchain… Gençler ‘Ben blockchain’in üzerine nasıl iş kurarım’ diye baksınlar” dedi.
‘İNSANLAR WIRELESS OLARAK İNTERNETE BAĞLANACAK’
Geleceğe ilişkin öngörülerini de paylaşan Çapa, “Bilimden teknolojiye geçiş yeni başlıyor. Göreceksiniz 15 yılı bulmayacak, insanlar wireless olarak internete bağlanacak. O zaman belki de bellek diye bir şeye çok yer ayırmamız gerekmeyecek. Anında internete bağlanıp hafızamızda tutmaya çalıştığımız şeyleri oradan alabileceğiz. O zaman beynimizi çok daha fazla şey için kullanabileceğiz” diye konuştu.
‘BU FİKİR BENİ DEHŞETE DÜŞÜRÜYOR!’
İnsan bilincini modelleme fikrinin kendisini dehşete düşürdüğünü söyleyen Çapa, “Eğer bilinci modelleyebilirsek, yani Emin Çapa’yı oluşturan nöronlar arasındaki o snapsları, bağları modelleyebilirsek… Ve bunu bilgisayara aktarabilirsek o zaman Emin Çapa’yı sanal alemde bedeninden tamamen kurtulmuş vaziyette yaşatabilir miyiz? İnsanların sanal alemde bedeninden soyutlanabilmesi mümkün olabilir mi? İşte bu fikir, beni dehşete düşürüyor. Lütfen, ben bu vücutta kalabilir miyim? Bunun için fazla yaşlıyım. Gelecek acayip bir şey olacak. Bir yanıyla beni korkutuyor” ifadesini kullandı.
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