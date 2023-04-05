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Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısında!

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla gündeme geldi. 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanlığı yapan Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası iki kadına 280 bin dolar "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Trump kendisine yönlendirilen 34 suçlamayı reddederek mahkemeden ayrıldı. Davanın bir sonraki duruşması ise 4 Aralık'ta görülecek. İşte Donald Trump olayında son durum...

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  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    45. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen suçlama nedeniyle ABD tarihinde hakim karşısına çıkan ilk eski ABD Başkanı oldu. Yetişkin filmi yıldızı Stormy Daniels'e "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında Trump, New York'ta hakim karşısına çıktı. Trump, kensine yöneltilen 34 ayrı suçlamanın tümünü reddetti. İşte Donald Turmp'ın son durumu hakkında merak edilen detaylar...
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    34 AYRI SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA KALDI

    Tarihi davada Trump 34 ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı. Eski bir ABD Başkanı ilk defa hakim karşısına çıkarken, Trump 2016 seçim kampanyasında seçim yasalarını ihlal ettiğini gizlemekle suçlandı.
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    SUÇMALARIN HEPSİNİ REDDETTİ!

    Trump, suçlamaların hepsini reddetti. 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde yarışmaya aday olan Trump, yargıçın sorularına kısaca yanıt verdi. Bir saatten kısa bir süre içinde mahkemeden ayrılan Trump, yaşananlara ilişkin hemen bir yorum yapmadı.
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    YARGILAMAYI 2024 SEÇİMLERİNE MÜDAHALE OLARAK NİTELEDİ

    Mahkemenin ardından Florida'ya giden Trump, burada destekçilerine seslendi. Savcılar ve rakip politikacılardan şikayet etti. Yapılan yargılamayı 2024 seçimlerine müdahale olarak nitelendirdi.
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    İŞYERİ KAYITLARINDA SAHTEKARLIK YAPMAKLA SUÇLANDI!

    16 sayfalık iddianamede Trump, 34 ayrı maddede, Stormy Daniels'e 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili olarak seçim kampanyası yasası ihlali ve söz konusu ödeme kapsamında işyeri kayıtlarında sahtekarlık yapmakla suçlandı.
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    "TİCARİ KAYITLARDA TAHRİFAT YAPTI"

    Savcı Chris Conroy, "Sanık Donald Trump, 2016 başkanlık seçimlerinin bütünlüğünü ve diğer seçim yasalarının ihlallerinin baltalamaya yönelik yasa dışı bir komployu gizlemek için New York'taki ticari kayıtlarında tahrifat yaptı." dedi.
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    "DÖRT YILA KADAR CEZALANDIRILABİLİR"

    New York'ta ticari kayıtlarda tahrifat yapmak tek başına bir yıldan fazla hapis cezası gerektirmeyen bir suç olsa da, bunun seçim yasasını ihlal etmek gibi başka bir suçla birleşmesi dört yıla kadar cezalandırılabilen ağır bir suça yükseltilebilir.
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    SAVCI SUÇLAMALARI SAVUNDU

    Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, duruşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında suçlamaları savundu.
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    YASALAR ÖNÜNDE EŞİTLİK VURGUSU YAPTI

    Bragg, "Bugün, herkesin yasalar önünde eşit olmasını sağlama konusundaki ciddi sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Hiçbir miktarda para ve güç, bu kalıcı Amerikan ilkesini değiştirmez" dedi.
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    TRUMP'IN AVUKATI: BUNUNLA ÇOK MÜCADELE EDECEĞİZ!

    Trump'ın avukatı Todd Blanche, mahkemeden sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Bununla çok mücadele edeceğiz" dedi. Tüm bu yaşananlarının Trump'ın üzdüğünü, sinirlendirdiğini belirten Blanche, "Ama bu onu durdurmayacak, tam da beklediği gibi oldu" dedi.
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    YARGIÇ KIŞKIRTICI YORUMLAR KONUSUNDA UYARDI!

    Trump'ın davasına atanan yargıç Juan Merchan, Trump'a yönelik bir "susma emri" uygulamadı ancak Trump'ı kışkırtıcı veya huzursuzluğa neden olabilecek yorumlar yapmaktan kaçınması konusunda uyardı.
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    DURUŞMA 4 ARALIKTA!

    2017-2021 yılları arasında ABD Başkanlığı yapan Donald Trump'ın Bir sonraki duruşması 4 Aralık'a erteledi. 
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    MAHKUMİYET, TRUMP'IN BAŞKANLIĞA ADAY OLMASINA ENGEL DEĞİL!

    Diğer yandan bir iddianame veya mahkumiyet, Trump'ın ABD Başkanlığına aday olmasını yasal olarak engellemiyor.
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    TRUMP MAHKEME SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

    Trump, New York’taki mahkemede hakim karşısına çıktıktan sonra döndüğü Florida’daki malikanesinde kameraların önüne geçerek değerlendirmelerde bulundu.
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    "AMERİKA'DA OLABİLECEĞİNİ ASLA DÜŞÜNMEZDİM"

    Kendisine yöneltilen suçlamaları eleştiren Donald Trump, "Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim. Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı şiddetle savunmaktır." diye konuştu. 

     
  • Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?

    "2024 SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETMEK İÇİN AÇILDI"

    Trump, savcıların hakkındaki suçlamaları "aşırı solcuların, ülkede daha önce görülmemiş bir ölçekte kitlesel seçim müdahalesi" şeklinde yorumlayarak, "Bu sahte dava sadece yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldı ve derhal düşürülmelidir." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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