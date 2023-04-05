"DÖRT YILA KADAR CEZALANDIRILABİLİR"

New York'ta ticari kayıtlarda tahrifat yapmak tek başına bir yıldan fazla hapis cezası gerektirmeyen bir suç olsa da, bunun seçim yasasını ihlal etmek gibi başka bir suçla birleşmesi dört yıla kadar cezalandırılabilen ağır bir suça yükseltilebilir.