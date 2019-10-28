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"Dünyanın güvenliği için çok önemli bir neticedir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: “DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin etkisiz hale getirilmesi ülkemizin, bölgenin ve dünyanın güvenliği için çok önemli bir neticedir.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu DEAŞ terör örgütünün elebaşı Bağdadi’nin öldürülmesi ile ilgili konuştu.

Kırgızistan’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin (DATÜB) Kırgızistan Temsilciliği tarafından düzenlenen programda Ahıska Türkleriyle bir araya geldi. Yalçın Topçu burada yaptığı konuşmada DEAŞ terör örgütünün elebaşı Bağdadi’nin öldürülmesi ile ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin etkisiz hale getirilmesi ülkemizin, bölgenin ve dünyanın güvenliği için çok önemli bir neticedir DEAŞ, PKK-YPG-PYD, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede maddi manevi en çok bedel ödeyen ülke olarak dileğimiz, bu türden operasyonların, bölge ve dünya için tehdit olan, hatta maşa olarak kullananlara bile tehdit olacak bölgeyi ve bölgede yaşayan milyonların hayatını cehenneme çeviren terör örgütlerinin elebaşları için olmasıdır.”

“Kendilerinin büyük devlet olduğunu iddia edenler terör örgütleri ile partnerlik yapma yanlışından vazgeçerlerse herkes kazanır”

“Cumhurbaşkanımızın bu husus ile ilgili açıklamasında, “Teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur” şeklindeki sözleri, müttefiklerimizin kulağına küpe olsun. Türkiye’nin dostluğundan herkes kazanır. Kendilerinin büyük devlet olduğunu iddia edenler, terör örgütleri ile partnerlik yapma yanlışından vazgeçerlerse herkes kazanır.”

“Amacımız, Suriyeli kardeşlerimizin evlerine ve topraklarına dönebilmeleri için uygun şartları sağlamaktır”

Yalçın Topçu ülkemizin güney sınırında sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ise, harekatın amacının ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak olduğunu söyleyerek, şu ifadelere değindi: “Cumhurbaşkanımız ve Ordumuzun Başkomutanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Barış Pınarı Harekâtı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 9 Ekim’de başladı ve devam ediyor. Barış Pınarı Harekatının amacı ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, dolayısıyla da NATO sınırlarının yanında ve Suriye topraklarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG, DHKP-C gibi bütün dünyanın başkentleri için tehdit olan bu küresel terör örgütlerini ve teröristleri etkisiz hale getirerek bölgeyi güvenli hale getirip, yerinden olan Suriyeli kardeşlerimizin evlerine ve topraklarına dönebilmeleri için uygun şartları sağlamaktır.”

“Türkiye bölgesinde ve dünyada, barışın, güvenliğin insan haklarının ve her ülkenin toprak ve siyasi bütünlüğünün garantisi olan vazgeçilemeyecek merkez bir ülke”

Yalçın Topçu, Türkiye’nin BM sözleşmesine göre meşru müdafaa hakkını kullandığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları dahilinde ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı’nın gereği yapılmakta olup asla bir Kürt-Türk savaşı değildir. Barış Pınarı Harekatı; Kürt-Türkmen-Arap-Yezid’i-Sünni-Şii-İsevi-Musevi bölge halkını katleden evinden yurdundan süren PKK-KCK-YPG-PYD ve DEAŞ DHKP-C küresel terör örgütleri ve teröristlerine karşı Türkiye’nin bölge ve dünyanın güvenliği için yaptığı mücadeledir. ABD ve Rusya ile varılan mutabakat neticesinde, Türkiye bölgesinde ve dünyada, barışın, güvenliğin insan haklarının ve her ülkenin toprak ve siyasi bütünlüğünün garantisi olan vazgeçilemeyecek merkez bir ülke, güçlü bir devlet ve millet olduğu bir kere daha görüldü.”


Kendisi de ‘93 Muhaciri’ bir Ahıska Türkü olan Yalçın Topçu sözlerine Ahıska ağzıyla, ”Türkiye olarak, Kırgızistan-Kazakistan-Özbekistan-Azerbaycan-Türkmenistan ve Ahıskalı Türklerin daha oyanisinde çümle müslümanların eyluğuni istiyeruğ. Sizlerin eyluğu bizim de eyluğumuz demağdur. Biz, canimizinen, kanimizinen sizlerin yanundayuğ” diyerek son verdi.

Dünyada 9 ülkede teşkilatı olan Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nden (DATUB) Barış Pınarı Harekatı’na tam destek;

“Barış Pınarı Harekatı'na dünyanın 9 ülkesinde yaşayan Ahıskalı Türkler olarak, biz de Kırgızistan devletinin vatandaşı ve DATÜB derneğinin üyeleri olarak tüm gücümüzle duamızla destek veriyoruz”

Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin (DATÜB) Kırgızistan temsilcisi Atamşa Dursunov ise yaptığı konuşmada, ”Türkiye’nin Aziz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın komutasında, Suriye'de gerçekleşen Barış Pınarı Harekatı'na dünyanın 9 ülkesinde yaşayan Ahıskalı Türkler olarak, biz de Kırgızistan devletinin vatandaşı ve DATÜB derneğinin üyeleri olarak tüm gücümüzle duamızla destek veriyoruz. Ahıskalı Türklere akrabalarımıza en zor zamanlarında destek olan Türkiye'nin ve Türklerin her zaman yanında olmak bizim boynumuzun borcudur” diyen Dursunov, sözlerine Ahıska ağzıyla, “Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk kardaşlarımıza selam ve dualarımızı götürün, Kırgızistan vatandaşı Ahıskalı Türklerin üç veteni vardur. Ahıska-Kırgızistan-Türkiye bunlar üçün canumuz da, kanumuz da fedadur” diyerek son verdi.

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