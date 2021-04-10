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Dünyanın ilk canlı donör akciğer nakli Japonya'da gerçekleştirildi

Japonya’nın Kyoto Üniversitesi Hastanesi'nde akciğerleri Covid-19 nedeniyle ciddi şekilde hasar gören bir Japon kadına, dünyanın ilk canlı donör akciğer nakli gerçekleştirildi

Dünyanın ilk canlı donör akciğer nakli Japonya'da gerçekleştirildi
Dünyada ilk! Canlı donör akciğer nakli gerçekleştirildi
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DHA

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) akciğeri hedef alırken, Japonya'da bir ilk yaşandı. Ülkenin Kyoto Üniversitesi Hastanesi'nde akciğerleri Covid-19 nedeniyle ciddi şekilde hasar gören bir Japon kadına, dünyanın ilk canlı donör akciğer nakli gerçekleştirildi. Doktorlar, 30 kişilik ekiple birlikte gerçekleştirdiği ameliyatın 11 saat sürdüğü ifade edildi.

VİRÜSTEN HASAR GÖREN AKCİĞERLER İÇİN UMUT KAPISI

Operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki göğüs cerrahı Dr Hiroshi Date konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle akciğeri hasar gören hastalar için yeni bir umut kapısının açıldığını ifade ederek, “Artık akciğer nakli (canlı donörden) seçeneğimiz olduğunu gösterdik” dedi.

KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Kyoto Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, Covid-19'un kadının akciğerlerine verdiği zararın çok fazla olduğunu ve yaşamak için akciğer nakline ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Doktorların açıklamalarının ardından kadının kocası ve oğlu, akciğer dokularını bağışlamayı teklif etti. Kadının eşi ve oğlunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Hasta kadının yaklaşık 2 ay içerisinde hastaneden taburcu olması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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