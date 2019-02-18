Dijital para dünyasının yüzde 100 Türk sermayeli dijital para platformu Bitci.com, Blockchain Economy Istanbul Summit’te ses getirecek bir yeniliği dijital para yatırımcılarının beğenisine sunacak. Ayrıca etkinlik süresince yatırımcılardan fiziksel cüzdan için ön sipariş de toplanacak.

Bu yenilikle dijital para yatırımcıları, yatırımlarına entegre olabilen dünyanın ilk ve tek fiziksel cüzdanıyla tanışacak. Dijital para yatırımcıları bu donanımsal cüzdan sayesinde yatırımlarını tek tuşla, Bitci.com’a transfer edebilecek, işlem sonrasında kalan tutarı yine depolayabilecek, bluetooth bağlantısı ile uygulama üzerinden işlem yapabilecek. Donanımsal cüzdan, gelişmiş güvenlik sistemleriyle çalışacak.

Fiziksel güvenlik anahtarı ve yüksek güvenlikli şifreleme sistemiyle şirketin geliştirdiği özel cüzdan teknolojisi ile yatırımcıların dijital yatırımları hem güvence altında hem de yatırımcının kendi cebinde kalacak.

BORSAYA ENTEGRE ANLIK KAR – ZARAR GRAFİĞİ DE İLK KEZ SUNULUYOR

Yatırımcıya özel kar-zarar grafiğini de anlık gösterebilen Bitci.com kullanıcıları farklı bir site veya yazılım kullanmadan tek bir ekranda güncel kar veya zarar durumlarını görebiliyor.

Anlık kar – zarar grafiği, kullanıcıların aldığı her kripto para biriminin anlık durumunu kar – zarar olarak görebildiği bir grafik sistemi. Burada yatırımcının, kripto coini aldığı günkü değer, bu günkü değer ve arada yaptığı işlemlerin kar-zarar durumu göz önünde bulunduruluyor. Böylece tek bir ekranda kullanıcıya sahip olduğu bütün coinler için güncel durum sunulmuş oluyor. Böylelikle kullanıcı işlem yapmadan önce karışık hesaplar yapmak veya sürekli sayfalar arasında gezip bir coini ne kadara aldığını araştırmak zorunda kalmıyor. Bu sistem bu güne kadar sırf kar - zarar analizi yapan üçüncü parti yazılım ve web siteleri ile yapılabiliyordu.

Yeni ürünle ilgili açıklamalarda bulunan ve zirveyi değerlendiren Bitci.com Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, “Bitci.com olarak Blockchain Economy Istanbul Summit’i büyük bir heyecan içerisinde bekliyoruz. Çünkü dünyanın ilk ve tek dijital yatırımlara entegre edilebilen fiziksel cüzdanını yatırımcıların beğenisine sunacağız. Bu yeniliğin dünyada da ses getireceğine inanıyoruz. Bizimle birlikte bu zirvede dünyanın bir çok ülkesinden önde gelen yatırımcılar, uzmanlar ve dijital para platformları yer alacak ve dünyada Blockchain teknolojisi tartışılacak. Bu açıdan Türkiye’den bir platformun çıkıp böyle bir teknolojiyi dünyada ilk kez kullanıma sunmasının önemli bir inovasyon ve Türk dijital para teknolojisinin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Aslında mayıs ayında satışına başlayacağımız cüzdanın piyasaya çıkış tarihini nisan ayına çekmeye çalışıyoruz. Kullanıma sunacağımız gelişmiş donanımsal cüzdan önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni sürprizlerden sadece ilki.” dedi.