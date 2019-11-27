Tedavi ile viral yükü tespit edilemeyecek seviyede düşürülmüş olan üç HIV pozitif erkek, şimdiden sperm bankasına bağışta bulundu.

Bu durum, kandaki virüs seviyesinin, cinsel ilişki ya da doğumla geçemeyecek kadar düşük düzeylerde olması anlamına geliyor.

Sperm Pozitif adlı proje, 1 Aralık'taki Dünya Aids Günü öncesi üç hayır kuruluşu tarafından uygulamaya geçirildi.

Body Positive, Yeni Zelanda Aids Vakfı ve Positive Women Inc adlı kuruluşlar, projenin, HIV'nin nasıl bulaştığı konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve hastalığı taşıyanlara karşı önyargıları azaltmasını umuyor.