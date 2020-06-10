Dünyanın ilk sanal baskıresim bienali yapılıyor

Dünyada yaşanan pandemi süreci nedeniyle evde kalan insanlar, sanat etkinliklerini ve kültür ziyaretlerini internet aracılığıyla evlerine sığdırdı. Sanatın iyileştirici gücünü, pozitif etkiye dönüştürmek, küresel iletişim ve etkileşim döngüsüne katkı sağlamak, uluslararası sanat ortamına erişiminin yolunu açmak amacıyla dijital ortamın olanaklarından faydalanılıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu’nun kurmuş olduğu ve dört yıldır devam eden, “Engravist Etkinlikleri” kapsamında, 54 ülke, 600’ü aşkın sanatçının katımıyla gerçekleşen Uluslararası Engravist Sanal Baskıresim Bienali dünyanın her yerinde yaşayan sanatçılar arasında bir köprü olmayı ve baskıresim sanatının farkındalığını arttırmayı hedefliyor.

Kuruluşundan bu güne kadar birçok uluslararası projeye ev sahipliği yapan Engravist’in Kurucusu Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu, ülkemizde baskıresim bilinirliğini artırmak istediklerini ve iki yıl önce 16 ülkeden, 200 sanatçının katıldığı, 250 eserin sergilendiği ilk binenale ev sahipliği yaptıklarını belirtip ekledi: "2020 için Engravist’in amacı, sanatçı sayısını artırmak ve daha fazla ülkeye ulaşarak bir baskıresim bienali yapmaktı. Dünyada yaşanan Pandemi süreci nedeniyle bu amaç dijital ortama taşındı. Sanal Bienal için sanatçılara açık çağrı yapıldı. Dünyanın her yerinden 100’lerce sanatçı bu çağrıya cevap verdi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda bienalde yer alacak sanatçılar belirlendi. Uluslararası Engravist Sanal Baskıresim Bienali, yerel bir sahnede gerçekleştirilen ama evrensel düzeye taşınan bir sanat etkinliği olarak sanatçılara uluslararası platformda kendilerini sunma fırsatı vermektedir.”

Projenin Kreatif Direktörlüğünü Derya Aydoğan'ın yaptığı Sanal Baskıresim Bienali, 12 Haziran-14 Eylül tarihleri arasında www.engravist.art sayfasından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.