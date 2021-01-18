Dünyanın ilk sanal savunma fuarına yoğun ilgi

AA

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen dünyanın ilk sanal savunma fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri sürerken önemli bir buluşma noktası oldu.

Salgın nedeniyle katılımcıların sağlığını tehlikeye atmamak için fiziksel olarak gerçekleştirilmeyen SAHA EXPO, kasım ayında sanal ortamda kapılarını açtı. SAHA İstanbul üyesi ve ASELSAN şirketi BİTES, etkinlik için sanal fuar uygulaması XperExpo'yu geliştirdi.

Dünyanın ilk sanal savunma sanayi fuarı SAHA EXPO'da katılımcılar her türlü ürünlerini 3D olarak sergileyebiliyor.

Fuar 9 Nisan 2021'e kadar 24 saat hizmet verecek. Katılımcı firmalar ve yerli-yabancı delegasyonlar 744 sanal toplantı odasında görüşme gerçekleştirebiliyor.

SAHA EXPO katılımcıları, dünyanın her yerindeki potansiyel müşterilerine, ücretsiz ve sınırsız davetiye gönderebiliyor. Davet ettikleri kişilerin, stantlarındaki üç boyutlu ürünlerini görmelerini, kataloglarını incelemelerini, ürün tanıtım videolarını izlemelerini sağlayabiliyor ve onlarla çevrim içi toplantılar yapabiliyor.

- Fuar uygulaması giderek gelişti

Sanal fuar uygulaması, katılımcılardan gelen talepler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda daha da geliştirildi.

Uygulamanın son versiyonunda yazılıma mesaj sistemi eklendi. Ziyaretçiler sadece çevrim içi toplantı ile değil, mesajla da katılımcılarla iletişime geçebiliyor. Ziyaretçilerin stantları gezerken "kartvizitini bırak" tuşuna basarak ilettikleri bilgiler dosyaya aktarılarak kolayca takip edilebiliyor.

İstatistik bölümünde fuar katılımcıları stantlarını hangi ülkelerden kaç kişinin ziyaret ettiği, ziyaret edenlerin ülkeleri görülebiliyor.

Uygulamada ayrıca B2B iş görüşmesi sistemi güncellendi. Görüşülecek yerli ve yabancı firmaların detaylı bilgilerine sistemde yer verildi.

- Yeni firmalar fuarda yerini aldı

Son güncellemeyle BMC ve ASELSAN Hassas Optik'in (ASELSAN Sivas) aralarında bulunduğu bir dizi firma daha fuardaki yerini aldı. Böylece katılımcı firma sayısı 304'e yükseldi.

SAHA EXPO'yu bugüne kadar 57 bin 643'ü yerli, 8 bin 114'ü yabancı, toplam 65 bin 757 kişi ziyaret etti.

Fuar en fazla yurt dışı ziyaretçiyi Bangladeş, Pakistan, Malezya, Ukrayna, Hindistan, Birleşik Krallık, Nijerya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerden aldı.

Sanal fuar kapsamında 22 bin 649 B2B iş görüşmesi yapıldı ya da planlandı.

Fuara gösterilen ilgili firmaları da harekete geçirdi. Açılışta 60 firma fuar kapsamında üç boyutlu ürün sergilerken geçen sürede bu sayı 102'ye ulaştı. Başlangıçta sergilenen 3D ürün sayısı 355 iken eklenen yeni ürünlerle bu sayı 536'ya çıktı.