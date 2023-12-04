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        Haberler Dünya Dünyanın ilk yapay zeka müzisyeni "Anna Indiana"nın şarkısı beğenilmedi

        Yapay zekanın ilk müzisyeni "Anna Indiana"nın ilk şarkısı beğenilmedi

        Yapay zeka tarafından tasarlanan ilk sanal müzisyen "Anna Indiana"nın yaptığı şarkı ağır eleştirilere maruz kaldı. Şarkının sözleri ChatGPT'ye, müzikleri Musicfy'a ait

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 17:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:08
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        İLK BİR YAPAY ZEKA MÜZİSYEN

        Yapay zeka sanatçı Anna Indiana tamamen sanal olarak bestelediği şarkısını sosyal medyadan duyurdu

        "Merhaba dünya! Ben Anna Indiana ve bir yapay zekâ şarkıcı ve söz yazarıyım. İşte ilk şarkım, 'Betrayed by this Town'. Anahtar notalar, tempo, akor ilerlemesi, melodi notaları, ritim, şarkı sözleri, imajım ve şarkı söylememe kadar her şey yapay zekâ kullanılarak otomatik olarak oluşturuldu. Umarım beğenmişsinizdir."

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        HER ŞEY YAPAY ZEKA İLE YAPILDI

        Anna Indiana iddialara göre şarkı sözlerini ChatGPT 4 ile yazdı, müziğini ise Musicfy gibi araçlarla oluşturdu. Şarkıyı seslendirmek için ise Musicfy'dan telifi olmayan bir ses seçildi.

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        21 MİLYONDAN FAZLA İNSAN DİNLEDİ ANCAK BEĞENİLMEDİ

        Anna Indiana'nın bestelediği şarkı X'te (Twitter) 21 milyondan fazla insan tarafından dinlendi. Ancak geri bildirimler oldukça ağır eleştiriler içeriyordu. Hatta bazı kullanıcılar "Bugüne kadar dinlediğim en kötü şey" tarzında yorumlarda bulundu. Anna Indiana'nın şarkısı her ne kadar beğenilmemiş olsa da müzik sektöründe yeni bir kapının açıldığı da bir gerçek.

        Kaynak: X

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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