Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Dünyanın iyi kalplerle dolu olduğunu kanıtlayan 15 duygusal kare

        Dünyanın iyi kalplerle dolu olduğunu kanıtlayan 15 duygusal kare

        İyilik, sevgi ve nezaket; dünyadaki tüm nefrete karşı gelebilecek kadar güçlüdür. Bunu hatırlamak için sadece iyi kalpli bir insanla karşılaşmanız yeterlidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 16:19 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "Ne zaman spor salonuma gelsem, bu adam bu çalışana matematik konusunda yardım ediyor."

        2

        "Erkek arkadaşım telefonda yardım etmeye çalışsa da bijon somunlarını gevşetmekte zorlanıyordum. Sonra bu adamlar geldi. Sınırlı İngilizce konuştular ama lastiği işaret ettiler. Yedek parçamı taktılar ve kısa sürede yola geri döndüm. Onlara teşekkür ettim ve para teklif etmeme rağmen almadılar."

        3

        "Kız arkadaşımla kahvaltı yapıyordum ki yaşlı bir adam masamın yanında durup 'Kuponunuz var mı?' diye sordu. Ben, 'Hayır, bugün için herhangi bir kupon olduğundan haberim yoktu' dedim. Sonra bize bedava yemek için bir kupon verdi."

        4

        "Kızım Fortnite oynadığı için okulda çok fazla zorbalığa maruz kalıyordu. Reddit'ten kızımın doğum gününü neşelendirmek için yardım istedim. Sonuç bu."

        5

        "Aşağıda pencereleri kuş dostu yaptım."

        6

        "Hepsi dağıtım için hazır! Hepsi şoförler ve postacılar için. Umarım beğenirler ve keşke gülüşlerini görebilseydim."

        7

        "Çalıştığım mağazada bir görme engelli müşteri, alışverişinde ona yardım ettiğim için bana bu sevimli rehber köpeği anahtarlığını verdi!"

        8

        "Sokak temizleyicisi sokak köpeklerini besliyor."

        9

        "Risk aldım ve bu çocuğu bırakmak yerine rehabilite etmeye karar verdim. Hayatımın en iyi kararlarından biri."

        10

        "Hava çok sıcak olduğu için ona soğuk bir içecek ikram ettik. İçmek yerine banyo yapmaya karar verdi."

        11

        “Kızım her zaman 'prenses saçı' hakkında yorumlar alıyordu. Ama saçını kestirdi ve saçını 'Locks of Love'a (kanserli hastalara protez saç yapan kurum) bağışladı.”

        12

        "Geçen hafta üç köpeği kurtardık. Bugün daha iyi bir hayata doğru yola çıktılar ve iki tanesi evlat edinildi! Üçüncüsü benimle kalacak. Hayat güzel."

        13

        "Hasta bir kedi için koruyucu aile neler yapabilir? Şimdi Misza, 15 yıldır ihmal edildikten sonra emekliliğinin tadını çıkarıyor."

        14

        "Bugün moralimin bozuk olduğunu bilen bir arkadaşımı ziyarete gittim. Beni şık bir şenlikli çay partisiyle şaşırttı! Günümü güzelleştirdi, beni güldürdü!"

        15

        "Yürüyüşlerimde çöp toplayabilmek için bir kavrama aleti aldım."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var