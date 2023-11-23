Dünyanın iyi kalplerle dolu olduğunu kanıtlayan 15 duygusal kare

"Ne zaman spor salonuma gelsem, bu adam bu çalışana matematik konusunda yardım ediyor."

"Erkek arkadaşım telefonda yardım etmeye çalışsa da bijon somunlarını gevşetmekte zorlanıyordum. Sonra bu adamlar geldi. Sınırlı İngilizce konuştular ama lastiği işaret ettiler. Yedek parçamı taktılar ve kısa sürede yola geri döndüm. Onlara teşekkür ettim ve para teklif etmeme rağmen almadılar."

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"Kız arkadaşımla kahvaltı yapıyordum ki yaşlı bir adam masamın yanında durup 'Kuponunuz var mı?' diye sordu. Ben, 'Hayır, bugün için herhangi bir kupon olduğundan haberim yoktu' dedim. Sonra bize bedava yemek için bir kupon verdi."