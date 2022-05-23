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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada" dedi

"Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada"
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AA

75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşan Ghebreyesus, dünyanın Covid-19 başta olmak üzere küresel salgınlara hazırlık durumu, Küresel Sağlık Güvencesi planı ve DSÖ'nün 2023 itibarıyla 1 milyar kişiye daha iyi sağlık hizmeti verme hedefini değerlendirdi.

"DÜNYANIN SALGINLARA HAZIRLIKSIZ OLDUĞU ORTADA"

Ghebreyesus, son 5 yılda DSÖ'nün doğal afet ve salgın hastalık gibi 120'nin üzerinde acil duruma müdahale ettiğini belirterek, "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada. Bu yüzden üye ülkeler arasında ortak çalışmaya dayalı bilgi ve teknoloji paylaşımını artırmak için geçen yıl Berlin'de Sağlık Acil Durumu Takip Birimi kurduk. Örgüt olarak üye ülkelerin mevcut salgının yanı sıra gelecek salgınlara karşı teknik, operasyonel ve lojistik anlamda daha hazırlıklı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

2023 itibarıyla küresel sağlık güvencesi planına 1 milyar kişiyi daha dahil etme planına değinen Ghebreyesus, "Bu planın oldukça gerisindeyiz. Salgından önce bile 2023'e kadar 1 milyar hedefinde 730 milyon açık vardı. Salgınla birlikte küresel sağlık sistemindeki aksamalar, bu açığı 840 milyona yükseltti" ifadesini kullandı.

DSÖ KÜRESEL SAĞLIK POLİTİKALARINDA MERKEZİ ROL ÜSTLENMELİ

Dünyanın yeni salgınlara daha hazırlıklı olması ve düşük gelirli ülkelerde daha fazla kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için Küresel Sağlık Güvencesi planının önemine dikkati çeken Ghebreyesus, "DSÖ'nün, küresel sağlık politikalarında merkezi rol üstlenmesi gerektiğine" vurgu yaptı.

Ghebreyesus, sonraki yıllar için DSÖ üyesi ülkelere, "sağlık sektörlerini karbon salınımından arındırma", "küresel hava kalitesi standartlarını uygulama", "otomobile bağımlılığı azaltıp toplu taşımayı teşvik etme", "sağlık tesislerinde elektrik, su ve hijyeni artırma", "2025'e kadar 24 ülkede obeziteyi durdurmak için beslenme kalitesini artırma" ve "sağlığa zararlı ürünlerin kullanımının azaltılmasını teşvik etme" tavsiyelerinde bulundu.

Bu yıl "Barış için Sağlık, Sağlık için Barış" sloganıyla 75'incisi düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Covid-19 sonrası yeni küresel salgınlara hazırlık, Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'daki sağlık altyapısına etkileri ve DSÖ'nün başlattığı Küresel Sağlık için Barış Girişimi projesi masaya yatırılacak.

28 Mayıs'ta son bulacak Asamblede DSÖ'nün yeni direktörü de seçilecek.

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