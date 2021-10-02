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'Dünyanın sayılı merkezlerinden biri'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim'de açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi için "Kendi içinde bir kültürü oluyor, içinde çok amaçlı salonlar var, hizmete alıyoruz hepsini. Dünyanın sayılı merkezlerinden biri, en son teknolojiyle yapılanı diyebiliriz" yorumunu yaptı

'Dünyanın sayılı merkezlerinden biri'
'Kendi içinde bir kültürü oluyor'
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DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ailesiyle birlikte 'James Bond' serisinin son filmi 'Ölmek için Zaman Yok'u izledi. Ersoy yaptığı açıklamada, "Atatürk Kültür Merkezi, kendi içinde bir kültürü oluyor, içinde çok amaçlı salonlar var, hizmete alıyoruz hepsini. Dünyanın sayılı merkezlerinden biri, en son teknolojisi ile yapılanı diye biliriz. Büyüklük açısından birkaç yapıdan birisi" dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini "Pandemi nedeniyle sinema sektörü uzun süre kapalı kaldı. Benim ve ailemin en çok sevdiğim hafta sonları sinema kaçamağı yapmaktı. Yasaklar nedeniyle belli süre kapalı kaldı. Yapımcılar tarafından içerik üretilemediği için sinemalar belli süre kapalı kaldı. Artık sinemalar açıldı. Yeni içerikler üretiliyor yeni yapımlar üretiliyor. Oğlumun ve benim de çok sevdiğim 'James Bond' filminin son serisi var. Yaşı tutmadığı için küçük oğlumuzu getiremedik. Fırsatı değerlendirdik bizim için çok keyifli bir dinlenme olacak. Güvenlik sertifikası bütün salonlara getirildi. Kurallar açısından bütün önlemler alındı. Keyifli bir şekilde sinema seyretme fırsatını yakalayacağız" şeklinde sürdürdü.

Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi için ise şunları söyledi; "Kendi içinde bir kültürü oluyor, içinde çok amaçlı salonlar var, hizmete alıyoruz hepsini. Dünyanın sayılı merkezlerinden biri, en son teknolojiyle yapılanı diyebiliriz. Büyüklük açısından birkaç yapıdan birisi. 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla başta İstanbullular olmak üzere halkımızın hizmetine sunacağız. Etkinliklerimizle ilgili 15 Ekim'de lansman yapacağız. Uzun bir Beyoğlu kültür festivali şeklinde gelişecek. Kültür yolu artık etkinliklerle gündeme gelecek. 15 Ekim'den itibaren lanse etmeye başlayacağız. Etkinlikleri, çok fazla etkinlikten bahsediyoruz. Kültür ve Sanatın ayaklarının üstüne hızlı bir şekilde toplumda eski ortamına geldiği havayı yakalarız diye düşünüyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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