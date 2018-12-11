Dünyada toplam silah satışı son on yılda büyük ölçüde aynı kaldı. Silah, uçak ve diğer ekipmanların üretimi daha çok Batı Avrupa ve ABD’de yoğunlaşmış durumda. ABD tüm silah satışları içinde yüzde 57’lik paya sahipken Rusya ise yüzde 9,5 ile uzak ara ikinci durumda. Büyük satıcı konumunda olan Avrupa dışından ülkeler ise İsrail, Japonya, Hindistan ve Güney Kore.

İSRAİL YERİNDE SAYDI

SIPRI raporuna göre İsrail, kişi başına dünyada en büyük silah satıcısı olma özelliğini korudu ancak geçen yıla göre endüstriyel satış açısından bir artış göstermedi.

İsrail’in aksine Rusya satışlarını yüzde 8,5 oranında artırdı. Orta Doğu ve diğer bölgelere satışı gerçekleştirilen S-400 teknolojisinin arkasındaki şirket olan Almaz-Antey 9 milyar dolarlık satış rakamıyla Rusya silah sanayinin merkezinde yer alıyor.

PARAYI KAZANDIRAN TEKNOLOJİ

Söz konusu araştırmaya göre Türkiye de en büyük silah üreticilerinden biri olma arayışında. Radarlar da dahil olmak üzere elektronik ekipmanlar üreten Türkiye’nin Aselsan şirketi 2017 yılında 1,4 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Savunma sanayinde büyüyen çoğu şirket gibi asıl para kazandıran unsur, tank benzeri ağır silah sistemlerinin dışında artık teknoloji. Yüksek kar getiren kalemler içinde radar ile havacılık elektroniği ve hava savunma sistemleri var.

CNBC’ye göre bir PATRIOT bataryası 1 milyar dolar tutarken bir S-400 bataryası 500 milyon dolar, bir THAAD hava savunma bataryası ise 3 milyar dolar tutuyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE İLGİ ARTIYOR

Silah satışlarına geldiğimizde pastanın büyük dilimini bu maliyetlerden ötürü ABD gibi büyük ve komplike ülkeler kapıyor. F-35 üreticisi Lockheed Martin, F-15 üreticisi Boeing ve füze üreticisi Raytheon en büyük satıcı konumunda. Diğer büyük şirketler arasında İngiltere’den BAE Systems'in yanında Northrop Grummon ve General Dynamics bulunuyor.

Ülkelerin silahı mı ya da ekmeği mi önemsediğine ilişkin asıl soruya gelince SIPRI araştırması gösteriyor ki dünya hala silaha önem veriyor. Ancak giderek artan bir şekilde ileri teknoloji özellikli silahları ve hava savunma sistemlerini tercih ediyor.

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