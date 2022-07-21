DSÖ'nün aşılama hedefi tutmadı! İşte aşılama oranı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık DSÖ'nün aşılama hedefi tutmadı! Dünyanın yüzde 66,8’i aşılandı, düşük gelirli ülkelerde ise aşılama 19,4’te kaldı - Güncel haberler
ABONE OL

Dünyanın yüzde 66,8’i aşılandı, düşük gelirli ülkelerde aşılama 19,4’te kaldı

DSÖ, dünyanın yüzde 70’inin aşılanmasını hedeflerken, Covid-19 aşılama hedefinin yüzde 66,8’de kaldığı ifade edildi. Düşük gelirli ülkelerde ise bu hedefin 19,4 olduğu belirtildi. Bu oranlara göre, zengin ülkelerde her 4 kişiden üçü tam aşılanırken, fakir ülkelerde her 7 kişiden biri aşılanabildi

DSÖ'nün aşılama hedefi tutmadı! Dünyanın yüzde 66,8’i aşılandı, düşük gelirli ülkelerde ise aşılama 19,4’te kaldı - Güncel haberler
DSÖ'nün aşılama hedefi tutmadı! İşte aşılama oranı
0:00 / 0:00
DHA

Oxford Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşu ortaklı ‘Verideki Dünyamız’ adlı girişimin açıklamasına göre, dünya nüfusunun yüzde 66,8'ine en az bir doz COVID-19 aşısı yapılırken; düşük gelirli ülkelerdeki bireylerin ise sadece yüzde 19,4'üne en az bir doz aşı yapıldı. Öte yandan dünya çapında 12.25 milyar doz uygulanırken, şu anda her gün 4.94 milyon doz uygulanıyor.

YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERDE HER 4 KİŞİDEN ÜÇÜ TAM AŞILI

Açıklanan oranlara göre, yüksek gelirli ülkelerde her 4 kişiden üçü bir yıl içinde tam aşılanırken, düşük gelirli ülkelerde bu oran her 7 kişide 1’e düştü.

Aktivistler, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve gelecekteki varyantları önlemek için küresel aşılanmanın eşit oranda hızlandırılması gerektiğinin altını çizerken, DSÖ bu hafta Covid-19 vaka sayılarının üçe katlandığını ve hastaneye yatanların sayısının ikiye katlandığını belirtti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kurban Bayramı tatilinin etkisi vaka artışına yansımadı
SAĞLIK Kurban Bayramı tatilinin etkisi vaka artışına ...
Yeni salgın dalgasına karşı "hatırlatma dozu" uyarısı!
SAĞLIK Yeni salgın dalgasına karşı "hatırlatma dozu" ...
Sonbaharda rekor tablo bekleniyor... Son dakika: “Covid-19 bitti” rehaveti büyük dönüşü getirdi! - Güncel haberler
SAĞLIK Rehavet sürerse sonbaharda rekor tablo bekleniyor
Başhekim Adaş'tan hatırlatma dozu açıklaması: Yoğunluk var, poliklinik sayımızı artırdık
SAĞLIK Başhekim Adaş: Yoğunluk var, poliklinik sayımızı ...
Koronavirüs belirtileri değişti! Covid BA.5 varyantında yaşanan 5 yeni belirti/semptom nedir? BA.5 varyantı nasıl bulaşır, ölümcül mü ve aşısı var mı?
SAĞLIK Koronavirüs belirtileri değişti!
Prof. Dr. Demirhan'dan maske uyarısı: Maskeyi hemen hemen her ortamda takmalarını istiyoruz - Haberler
SAĞLIK O grubu açıkladı! "Maskesini her ortamda takmalı"
Covid-19 vakaları artıyor! 'Hatırlatma dozu' yaptırın çağrısı
SAĞLIK Covid-19 vakaları artıyor! 'Hatırlatma dozu' yaptırın ...
DSÖ'den korkutan uyarı! Daha fazla ölüm bekleyebiliriz - Güncel Haberler
SAĞLIK DSÖ'den korkutan uyarı! Daha fazla ölüm ...
Kemik Kanseri Nedir, Neden Olur ve Öldürür Mü? Kemik Kanseri Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Kemik kanseri belirtileri ve tedavisi
Kabakulak Nedir, Neden Olur ve Öldürür Mü? Kabakulak Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Kabakulak hastalığı belirtileri ve tedavisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.