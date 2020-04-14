Meteor dünyaya çarpacak mı? Soruları sosyal medyanın en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Nasa, dünyaya meteor çarpma ihtimali için bir tarih verdi ve çıkan iddiaları da yalanladı.

NASA'DAN SON DAKİKA METEOR AÇIKLAMASI

NASA'dan dünyaya meteor çarpma ihtimaline karşı yeni bilgiler geldi. 15 Nisan çarşamba günü iki adet meteorun dünya yörüngesine gireceğini iddia eden NASA, 29 ve 89 metre genişliğinde olan bu iki astroid'in yörüngeye girmeden atmosferde kaybolacağını açıkladı.



METEOR DÜNYAYA ÇARPACAK MI?

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, "Merak edilecek bir şey yok. Yapılan hesaplar gösterdi ki bunun Dünya'ya çarpma olasılığı yok. Sadece yakınından geçecek" dedi.

GÖKTAŞI DÜNYAYA ÇARPARSA NE OLUR?

Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi, ABD Kongresi için hazırladığı raporda, dünyaya bir göktaşı çarpması durumunda neler yaşanacağını ve bu felaketi önleme yöntemlerini araştırdı.

Raporda, dünyaya çarpacak göktaşlarının, çaplarına göre ne kadar zarar vereceği ve neler ile karşılanacağı tek tek anlatıldı:

* Çapı 1 ila 10 metre olursa: Çarpışma, önlemler alındığında, birkaç saat veya gün önce belirlenebiliyor. Bu durumda, insanlara meteorun düşmesi beklenen yerde, dışarı çıkmamaları, pencerelerden uzak durmaları veya gökyüzüne direk bakmamaları tavsiye edilir. Maddi zararlar görülebilir. Cep telefonu veya internette de aksaklıklar olabilir.

* Çapı 10 ile 25 metre: Bu yüzyılda büyük olasılıkla bekleniyor. Göktaşı düştüğü yerde 10'larca kilometre çapında zarar verebilir. Diğer doğal afetlerde olduğu gibi bu bölgelerde yaşayanlar, önceden haber verilerek tahliye edilir. Aksi takdirde, ölümler olabilir.

* Çapı 25 ile 100 metre: Karşı karşıya kalacağımız şey kitlesel panik, bina yangınları, sosyal kargalaşa, çok sayıda ölüm ve yaralanmalar olabilir.

* Çapı 100 metreden fazla olduğunda: Bu durumda da insanlık İkinci Dünya Savaşı, Güney Asya'daki Tsunami felaketi, büyük depremler gibi büyük felaketler yaşayabilir. Onbinlerce ölüm olabilir.

* Daha büyük göktaşları: Grekli önlemler alırsa, dünya bu kadar büyük göktaşlarını 10'larca yıl önceden belirleyebilir. Önlemek mümkün olmazsa, felaketten sağ kalan olursa, onların nasıl yaşayacağı hakkında yeni sosyal yasalar, yeni teknolojiler, geliştirilebilir.