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PAZARLAMAKTAN VAGEÇMEDİ SORUNLARI ÇÖZDÜ Hatta bir müşteri Goldman'a "Yeterince bebek arabası itiyorum, bir de bunu mu iteceğim" dediği söylenir. Ancak Goldman vazgeçmedi. Problemi hem farklı cinsiyetlerdeki hem de çeşitli yaşlardaki model kişileri işe alarak ve onları mağazada arabaları kullanmaları için görevlendirerek çözdü.

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MULTİMİLYONER OLDU Böylece 1940 yılına gelindiğinde market arabaları o kadar popüler hale geldi ki ürünü sipariş verenler, yedi yıllık bir bekleme listesine dahil oldu. Goldman ise satılan her bir market arabası ile servetine servet kattı ve multimilyoner oldu.