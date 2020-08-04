Dünyayı evlerinden gezdiler

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Mart ve Nisan 2020'de Qualtrics ve SAP tarafından gerçekleştirilen ve 10'dan fazla sektörde 2 bin 700'den fazla çalışanı kapsayan küresel bir araştırmaya göre; salgının patlak vermesinden bu yana, insanların yüzde 75'i sosyal olarak daha çok izole olduklarını yüzde 67'si daha yüksek stres yaşadığını, yüzde 57'si daha fazla endişe duyduğunu ve yüzde 53'ü duygusal olarak daha yorgun düştüğünü belirtti.

Koronavirüs süreciyle birlikte ortaya çıkan seyahat kısıtlamaları turizme de ket vururken çalışan sadakati ve motivasyonu artırmak adına şirketler kurum içi iletişimi artırmaktan online eğitimlere kadar birçok farklı metodu hayata geçirirken, abonelik hediye etme yaygınlaştı.

Yerli mobil uygulama Piri bu doğrultuda birçok şirket ile iş birlikleri hayata geçirirken hazırlanan kurumsal abonelik paketleri ile Enerjisa Üretim, Anadolu Sigorta, Borusan EnBW Enerji ve Globelink Ünimar’dan 2 bin 500 çalışan Piri'nin dijital hizmetlerinden faydalandı.

Kurumsal abonelik paketiyle 20 ülke, 30 şehir, 150 dijital tur, 3000’den fazla sesli içeriğe ücretsiz ve sınırsız erişim sağlandı.

"DÜNYANIN KAPILARINI AÇTI"

Konuyla ilgili konuşan Enerjisa Üretim İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet R. Kumbasar: "Enerjisa Üretim olarak 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz gerek altyapı gerekse İnsan Kaynakları odaklı dijital dönüşüm çalışmalarımızın faydasını pandemi sürecinde görmüş olduk. Covid-19 öncesinde de var olan uzaktan çalışma deneyimi ve kültürünü, bu süreç içinde geliştirme fırsatı bulduk. Piri uygulaması ise tüm dünyanın kapılarını bizlere açan bir uygulama olarak öne çıktı. Seyahat kısıtlarının olduğu dönemde tüm çalışanlarımız, Piri uygulaması sayesinde dijital ortamda gezme ve yeni deneyimler elde etme şansı buldu.” dedi.

Borusan EnBW Enerji İK Müdürü Ece Yetişen Sun ise “Seyahat edemediğimiz ve tatil fırsatlarını evde geçirmek durumunda kaldığımız bu dönemde, gönüllü çalışanlarımızdan oluşan ‘Etkinlik Kulübümüz’ de birbirinden farklı rotalar sunan Piri uygulaması aboneliğini tüm çalışanlarımıza hediye ederek onlara oldukça keyifli dijital gezilere katılma imkanı verdi.” şeklinde konuştu.

Globelink Ünimar İnsan Kaynakları Direktörü Levent Terzi ise, “Havaların ısınması ile tatil anılarının hatırlandığı bugünlerde tüm çalışanlarımızın sevdikleriyle beraber evlerinden dünyayı gezebilmelerini sağlayan Piri ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Özellikle çalışanlarının yüzde 80’ini Y kuşağının oluşturduğu bir şirket olarak, ülkemizden çıkan önemli bir start-up ile birlikte hareket etmek de bizi ayrıca sevindiriyor. Umuyorum ki, ilerleyen dönemlerde Piri ile iş birliklerimiz gelişerek devam edecektir” ifadelerini kullandı