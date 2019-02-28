Dünyayı fotoğraflıyorlar

Dünyanın Renkleri Seyahatleri'nin, fotoğraf sanatçısı Muammer Yanmaz eğitmenliğinde ve Teoman Cimit rehberliğinde yürüttüğü 40 Renk Fotoğraf Projesi, hızla değişen dünyayı fotoğrafçılarla birlikte gezip, belgeleri gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Her ülke ya da bölgenin, bir rengi oluşturduğu 40 Renk Fotoğraf Projesi'nde toplam 40 gezi yapılacak. Bugüne kadar Hindistan, Ürdün - İsrail, Vietnam - Kamboçya, Venedik, Kenya - Tanzanya, Myanmar, Kuzey Vietnam - Yunnan, Küba, Paris, Moğolistan, Nepal - Tibet - Bhutan, İzlanda, Batı Amerika, Japonya, Laponya ve İran gezilerinde çektikleri fotoğrafları sergileyen fotoğrafçıların son sergisi ise Etiyopya'ya ait...

Sergide eseri bulunan fotoğrafçılar: Arif Özer, Aylin Coşkun, Moncher Selçuk, Muammer Yanmaz, Mustafa İlhan, Nuray Başer, Nurcan Berkem, Serpil Özer, Sevda Torun, Suat Şahin, Teoman Cimit, Ulaş Cimit, Yusuf Benlevi.