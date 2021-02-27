'Duolar & Düetler' Akbank Sanat'ta

Akbank Sanat kültür sanat etkinliklerine “Akbank Sanat Evinizde” çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.

Akbank Sanat Youtube kanalında başlayan “Duos&Duets/ Duolar & Düetler” serisinin ilki olan “Elementler Üzerinden bir Doğaçlama / Blind Date” gösterisinde dansçı Gizem Bilgen, Can Gökdoğan ve Mert Öztekin, müzisyen Oğuz Öner ve Yaren Eren Budak ile bir araya gelerek gerçekleştirdikleri doğaçlama performansla hareket ve sesin diyalog kurması üzerine bir ‘şimdi’ deneyimi ortaya koyuyorlar.

Gösteride toprak, su, ateş, hava ve boşluk (Akaşa) gibi elementler üzerinden ilham alınarak oluşan performanslar, ses ve hareket ilişkisinde değişken ve farklı fazlarda karşılaşıyor. Bu karşılaşmalar her seferinde kendi hikayesini yeniden oluşturuyor.

