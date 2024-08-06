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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Duplantis dünya rekoru kırarak altın madalyayı aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Duplantis dünya rekoru kırarak altın madalyayı aldı

        Yeni Olimpiyat ve dünya rekoru Armand Duplantis'in oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sırıkla atlama finalinde 6.25'lik dereceye ulaşan Duplantis altın madalyayı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 00:07 Güncelleme: 06.08.2024 - 00:07
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        Duplantis'ten Paris'te rekor!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Sırıkla Atlama finalinde Armand Duplantis altın madalyayı aldı. Duplantis üst üste 2. Olimpiyat katılımında da kürsünün zirvesine çıktı.

        OLİMPİYAT REKORU

        6.10'luk dereceyle Olimpiyat rekoru kıran Duplantis, 6.25'lik dünya rekoru denemesinde üçüncü hakkında başarılı oldu.

        Duplantis 6.20'lik derecesiyle daha önceki rekorun da sahibiydi.

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