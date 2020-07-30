Dur ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı - KARAMAN

AA

Alınan bilgiye göre, Karaman-Mersin kara yolu 15. kilometresinde uygulama yapan polis ekibi şüpheli gördüğü 70 DY 246 plakalı otomobili durdurmak istedi.Polisin "dur" ihtarına uymayan araç şoförü kaçmaya çalışırken Abbas Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda otomobiliyle kaldırımdaki ağaca çarptı.Kazada yolcu Ali Yüce (30) araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Yüce sıkıştığı yerden kurtarıldı.Otomobil sürücüsü Abdullah Balıkçı (36) ile Yüce, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı Yüce'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi araç ve çevresinde inceleme yaptı.Bir süre trafiğe kapatılan bulvar aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.