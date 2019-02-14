'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü jandarma aracına çarptı

Olay, saat 16.30 sıralarında Çarşamba ilçesine bağlı Kızılot Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede 20 büyükbaşın çalınması üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre çalışma kapsamında uygulama yapan jandarma ekipleri, 07 EBR 49 plakalı otomobilin arka koltuklarının olmadığını fark edip şüphe üzerine durdurmak istedi. `Dur´ ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü ardından jandarma aracına çarptı. Sürücü İ.İ. yakalanırken, otomobilde bulunan 2 şüpheli ise yaya olarak kaçtı. Gözaltına alınan İ.İ.'nin hayvan hırsızlığı suçundan bulunduğu cezaevinden yaklaşık bir ay önce çıktığı belirlendi. Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.