"Dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Sabri A. (29),idaresindeki 35 CLP 33 plakalı otomobille, Karabağlar ilçesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil, Buca ilçesi Barış Mahallesi 302 Sokak'ta seyir halindeki Mehmet A. (43) idaresindeki 35 SZ 322 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Mehmet A'nın kullandığı otomobil de park halindeki başka bir otomobile çarptı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan Mehmet A. itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yolcu konumunda bulunan oğlu A.A.A. (10) ve Sabri A. yaralandı.Yaralılardan Mehmet A. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, A.A.A. ile Sabri A. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sabri A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekiplerinden kaçan Sabri A'nın alkolü olduğu iddia edilirken, sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlal etmekten 5 bin lira ceza kesildi.

Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili de trafikten men edildi.Ayrıca, olay anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına da yansıdı.