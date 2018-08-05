İstanbul Küçükçekmece'de E-5 karayolu üzerindeki Beşyol Durağı'nda dün durakta bulunanları dehşete düşüren görüntüler yaşandı. HABERTURK.COM takipçisi tarafından paylaşılan görüntüde iddiaya göre bir trafik magandası, tartıştığı sürücünün aracını kriko (kaldırıcı) ile adeta haşat etti.

Aracı hasara uğrayan sürücünün görüntüye yansımadığı olayın tam olarak neden yaşandığı netlik kazanmazken şüpheli önce duran aracın ön kaportasına kriko ile defalarca vurdu. Ardından aracın sağ ön ve arka camını, aynasını tuzla buz etti. Şüpheli daha sonra aracın sol tarafına geçip aracın sol aynasını ve camlarını kırdı. Bu sırada saldırganın yanında iki kişinin daha olduğu ve onu durdurmaya çalıştığı görüldü.

KORNA ÇALANA KÜFÜR

Saldırgan ile yanındaki iki arkadaşı bir dakika süren bu olayın ardından park halindeki araçlarına yöneldi. Ancak yola çıkarken önüne kırdıkları başka bir aracın sürücüsünün kornaya basması üzerine gruptan arkada oturan bir kişi kapıyı açıp, kendilerine korna çalan sürücüye küfür etti. Diğer sürücünün durması üzerine grubun içinde olduğu araç akan trafiğe girerek gözden kayboldu.

Dehşet dakikalarına tanık olan ve videoyu çeken bir kadının ise, "Allah'ından bulsun. Çekebiliyorsan plakasını çek, hâlâ söyleniyor" dediği duyuldu. Şüpheliler araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ