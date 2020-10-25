Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üst 3. galibiyetini aldı. Ligde 6. haftaya 11 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe, 5 puanı bulunan Trabzonspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Trabzonspor, Afobe'nin 23. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Serkan Asan'ın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertli takım, 55. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 2-1 öne geçti. Maçın 72. dakikasında ağları havalandıran Cisse, farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 3'ü üst üste olmak üzere 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 14'e yükseltti. Ligde 3. mağlubiyetini yaşayan Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

DURAN TOPTAN GOLLERE DEVAM

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 6 haftasında duran toplardan 6 gol buldu.

Sarı-lacivertli takımın duran toplardan bulduğu golleri Jose Sosa (2),Gökhan Gönül, Mbwana Samatta, Serdar Aziz ve Serkan Asan (kendi kalesine) kaydetti.

Sosa, gollerini penaltı vuruşundan kaydetti, Gökhan, Serdar, Samatta ve Serkan Asan'ın (kendi kalesine) golleri ise Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşlarının sonucunda geldi.