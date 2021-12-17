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Haberler Basketbol NBA Durant galibiyete taşıdı
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Kevin Durant, Brooklyn Nets'i Philadelphia 76ers karşısında galibiyete taşıdı

NBA'de Durant, Nets'in 76ers'ı 114-105 yendiği maçta 34 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle oynadı

Durant galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 114-105 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Nets, Kevin Durant'in 34 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle yıldızlaştığı maçta 76ers'ı geçerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Nets'te Blake Griffin ve Nic Claxton da 17'şer sayıyla sezonun 21. galibiyetine katkı sağladı.

Peş peşe 3. olmak üzere 15. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Joel Embiid 32 sayı, 9 ribaunt 6 asistle mücadele etti. Seth Curry'nin 29 sayı attığı mücadelede milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise forma giymedi.

KNICKS, ROCKETS'I YENDİ

New York Knicks, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giydiği Houston Rockets'a konuk olduğu karşılaşmayı 116-103 kazandı.

Sezonun 13. galibiyetini elde eden Knicks'te Immanuel Quickley 24, Evan Fournier 23 sayıyla oynadı.

Daniel Theis'ın 22, Jae'Sean Tate'in 20 sayısı, Rockets'ın 20. mağlubiyetini engelleyemedi. Alperen Şengün ise 15 dakika 24 saniye süre aldığı mücadeleyi 1 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 2 blokla tamamladı.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 122-113

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 114-105

Houston Rockets-New York Knicks: 103-116

Phoenix Suns-Washington Wizards: 118-98

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