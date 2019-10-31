Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde zehir tacirlerine yönelik olarak yaptığı çalışmalarda durumundan şüphelenerek durdurulan bir aracın bagaj kısmında çuvallar içerisinde daralı ağırlığı 135 kilo olan uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada: "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından durmadan, duraksamadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.