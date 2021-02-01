Brezilya uçuşları durduruldu! 0:00 / 0:00

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Koronavirüs mutasyonunun yaşanmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı Brezilya uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti kaynaklı mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsü farklı ülkelerden de izole edilmektedir. Yeni varyant SARS-CoV-2 virüsünün ülkemizde yayılımının önlenmesi amacıyla 21.12.2020 tarih 13588399/149/2168 sayılı yazı ile durdurulan İngiltere, Danimarka, Güney Afrika Cumhuriyeti uçuşlarına ek olarak bugünden geçerli olmak üzere Brezilya uçuşları da durdurulmuştur" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son 10 gün içerisinde İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti, Danimarka ile Brezilya’da bulunan ve kara, hava, deniz yolu ile Türkiye’ye gelen kişilerin girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri sonrası ülkeye alınması, Türkiye’ye girişlerini takiben Valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün karantina altına alınmaları, karantina sürelerinin 10. gününde PCR testleri yapılarak test sonuçları negatif çıkanların 10. günün sonunda karantinasının sona erdirilmesi, PCR testi yapılmayanların karantinalarının 14 güne tamamlanması, PCR testleri pozitif çıkanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılması" gerektiği bildirildi.