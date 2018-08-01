Durex 'patlama riski' nedeniyle İngiltere ve İrlanda'da satılan bazı prezervatiflerini topluyor
Şirket, İngiltere ve İrlanda'da satılan bazı prezervatiflerini "patlama riski" nedeniyle toplama kararı aldı. Türkiye'de "Gerçek Dokunuş" adıyla satılan Real Feel ve Latex Free türü prezervatiflerden 10 parti ürünün "zorlu raf ömrü testlerini geçemediği" açıklandı.
01.08.2018 - 13:58 | Güncelleme:
Durex, İngiltere ve İrlanda'da satılan bazı prezervatiflerini "patlama riski" nedeniyle toplama kararı aldı.
Türkiye'de "Gerçek Dokunuş" adıyla satılan Real Feel ve Latex Free türü prezervatiflerden 10 parti ürünün "zorlu raf ömrü testlerini geçemediği" açıklandı.
Aralık 2020 ve Şubat 2021'de son kullanma tarihi dolacak olan ürünler, raf ömürlerinin sonlarına doğru kullanılması durumunda yırtılma riski taşıyor.
Şirket, bu ürünleri satın alan tüketicilere ücret iadesi yapacağını duyurdu:
"Prezervatiflerimiz doğum kontrol ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları engelleme amacıyla geliştirilmiştir. Bunların içinde latekse hassas kişiler için latekssiz kondomlarımız da yer alıyor.
"Sorun yalnızca söz konusu ürünleri etkiliyor. Bu ürünlerde prezervatiflerin kullanım sırasında patlama riski bulunuyor."
Postayla iade mümkün
Şirket, prezervatifleri yırtılan kişilere 72 saat içinde bir doktor veya eczacıya görünmelerini tavsiye ediyor.
Tüketicilere ilk olarak ürünü aldıkları dükkana geri götürmeleri tavsiye ediliyor.
İade ücretini de söz konusu dükkanlar verecek.
Bunun mümkün olmadığı koşullarda prezervatifler postayla iletilecek, Durex de karşılığında çek verecek.
Toplanan ürünlerin numaraları ve posta adresi Durex'in internet sitesinde yer alıyor.
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