Kısıtlamadan kaçıyordu! Dehşet! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Erdi Ş. (30) yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 10 Ocak günü sabah saatlerinde motosikletiyle dışarı çıktı. Kemal Erdi Ş., Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Ceyhan istikametine doğru ilerlerken polis “dur” ihtarında bulundu.

"DUR" İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Kemal Erdi Ş., durmayarak kaçmaya başladı; polis de peşine düştü. Kemal Erdi Ş., Karataş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Ahmet Tuğal’a çarptı. Kemal Erdi Ş. direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaç ve reklam panolarına çarpıp motosikletten düştü.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Motosiklet yaklaşık 240 metre sürüklenip yol ortasında durdu. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen ekipler, Tuğal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Kemal Erdi Ş. ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜNÜN DE DURUMU CİDDİ

Hayatını kaybeden Tuğal’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından toprağa verildi. Sürücünün ise hastanedeki hayatta kalma mücadelesi devam ediyor.