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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Başarımız, birlik ve beraberliğin eseri - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: Başarımız, birlik ve beraberliğin eseri

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, camianın şampiyonluk için kenetlendiğini dile getirerek, "Başarımız, yönetim kurulumuzla birlikte ortaya koyduğumuz birlik ve beraberliğin eseridir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:53
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        "Başarımız, birlik ve beraberliğin eseri"
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        Topkapı Üniversitesi tarafından yılın spor yönetici ödülüne layık görülen Galatasaray kulübü Başkanı Dursun Özbek, ödül töreninin ardından basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        Camia olarak 24. şampiyonluğa odaklandıklarının altını çizen Başkan Özbek, “Bildiğiniz üzere bu hafta şampiyonun ve ligden düşecek takımların belirleneceği son maçlar oynanacak. Galatasaray Kulübü olarak biz bu maçı çok önemsiyoruz. Çok çekişmeli bir sezon geçiriyoruz. Camiamız adına 24. Şampiyonluğun ne kadar önemli olduğunu düşünerek tüm ekip olarak zamanımızın bir kısmını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde harcıyoruz. Bu şampiyonluğun önemini vurgulayarak zamanımızı geçiriyoruz. Bütün Galatasaraylıları inşallah hafta sonu elde edeceğimiz şampiyonlukla büyük bir sevince boğmak için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.

        İyi bir teknik ekibin sonucu olarak başarılı olduklarını söyleyen Özbek, “İyi bir takımız. İyi bir birlikteliğimiz var. Kenetlenmiş durumdayız. Herkesin bildiği gibi iyi bir hocamız, teknik ekibimiz var. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte uygulayamaya koyduğumuz birlik ve beraberliğin eseridir bugünkü başarılarımız. Aldığımız 88 puan ve alacağımız 100 puan da onların eseridir. Önemli olan camianın içerisindeki barış ikliminin devam etmesi ve tek bir yumruk haline gelebilmemizdir. Taraftarlarımıza da buradan büyük bir selam gönderiyorum. Onların da bu başarıda katkıları çok büyük. İnşallah Galatasaray’ı sevenleri hafta sonu mahcup etmeyeceğiz. 24. şampiyonluğumuzu almak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık” ifadelerini kullandı.

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