Dursun Özbek: Başarımız, birlik ve beraberliğin eseri

Topkapı Üniversitesi tarafından yılın spor yönetici ödülüne layık görülen Galatasaray kulübü Başkanı Dursun Özbek, ödül töreninin ardından basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Camia olarak 24. şampiyonluğa odaklandıklarının altını çizen Başkan Özbek, “Bildiğiniz üzere bu hafta şampiyonun ve ligden düşecek takımların belirleneceği son maçlar oynanacak. Galatasaray Kulübü olarak biz bu maçı çok önemsiyoruz. Çok çekişmeli bir sezon geçiriyoruz. Camiamız adına 24. Şampiyonluğun ne kadar önemli olduğunu düşünerek tüm ekip olarak zamanımızın bir kısmını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde harcıyoruz. Bu şampiyonluğun önemini vurgulayarak zamanımızı geçiriyoruz. Bütün Galatasaraylıları inşallah hafta sonu elde edeceğimiz şampiyonlukla büyük bir sevince boğmak için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.