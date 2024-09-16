Hayri Kozak: Dursun Özbek benim için yok hükmündedir

İfade vermek için Savcılığa çağrılan Hayri Kozak, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"Benim ifade vermeme neden olan kişi Dursun Özbek'tir ve benim için başkanlığı bitmiştir. Ben 80 yaşına birkaç yıl kalmış, çok iyi bir Galatasaraylıyım. Dursun Özbek diye birini artık tanımıyorum" ifadelerini kullanan Kozak bundan sonraki Divan Kurulu toplantılarına da katılmayacağını duyurdu.

Katıldığı son divan kurulu toplantısında Başkan Özbek'in kendisi hakkında yaptığı konuşmayı değerlendiren Kozak, "Söyledikleri bana çok ağır geldi. Ben Galatasaray için yaşayan bir insanım. Dursun Özbek benim için artık yok hükmündedir. Bundan sonraki divan kurulu toplantılarına da katılmayacağım. İnsanlar inanmıyor ama artık böyle" dedi.

REKLAM